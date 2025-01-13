محافظ دمياط يناقش ومدير غرفة الصناعات الغذائية آليات تنفيذ برنامج تدريبي للباحثين عن عمل

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، بديوان عام المحافظة، الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، وريهام غازى مدير عام التدريب والتطوير بالغرفة وسحر عبد العظيم مدير المكتب الفنى للمدير التنفيذي للغرفة.

وتناول اللقاء مناقشة آليات تنفيذ برنامج تدريبي للباحثين عن فرص عمل بمجال الصناعات الغذائية والفنادق والمطاعم، وذلك فى إطار مشروع منظمة العمل الدولية ILO " وظائف لائقة لشباب مصر " الممول من شركة ميثانكس مصر، وفى هذا الصعيد،، استمع " المحافظ " إلى شرح تفصيلي عن البرنامج من المدير التنفيذي للغرفة.

وأشارت خلالها أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى منه فى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ استهدفت نحو ١٠١ متدرب، وتستهدف المرحلة الثانية نحو ١٠٠ متدرب من المصنعين بقطاع الأغذية والفنادق، ويأتى البرنامج على مدار ١٠ أيام، يتضمن حزم تدريبية بالمهارات الشخصية والحياتية وكذلك المهارات العديدة المتخصصة بمحورى الأغذية والفنادق وسلامة الغذاء.

محافظ دمياط يناقش تنفيذ برنامج تدريبي للباحثين عن فرص عمل بمجال الصناعات الغذائية والفنادق والمطاعم

مناقشة سُبل تشجيع مشروعات لتعبئة وتغليف الأسماك وإطلاق ورش عمل تستهدف أصحاب المشروعات والمصانع لمساعدتهم فى تطوير أعمالهم والصناعات وكذلك إطلاق برامج تدريبية للسيدات

وفي هذا الإطار، أكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن المحافظة حققت تعاون وشراكة متميزة مع منظمة العمل الدولية، تم خلالها تنفيذ عدد من البرامج جاء أبرزها، مشروع " وظائف لائقة لشباب مصر "، حققت نجاح كبير لتدريب الشباب ومساعدتهم على بدء وتطوير مشروعاتهم، وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق شراكة قوية مع غرفة الصناعات الغذائية لدعم القطاعات الصناعية الغذائية التى تشتهر بها دمياط، وإتاحة الفرصة لها للمنافسة على المستويين المحلى والدولى.

وأكد "محافظ دمياط" أن المحافظة تشتهر بصناعتى الحلويات ومنتجات الألبان، علاوة على تواجد ثلثى أسطول الصيد المصرى بها ووجود مساحات مائية متنوعة بها " نهر النيل، البحر المتوسط، بحيرة المنزلة "، لذا تهتم المحافظة بالتعاون مع الغرفة لتطوير تلك الصناعات وتشجيع مشروعات تعبئة وتغليف الأسماك، ولفت أيضًا إلى تطلع المحافظة إلى تعاون الغرفة بخطة تدريب السيدات وتشجيعهم على تطوير مشروعاتهم والتسويق لمنتجاتهم، وذلك استكمالا لخطة المحافظة فى هذا الصعيد التى تتم من خلال المدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج.

وأشار " المحافظ " إلى أهمية تنفيذ خطة للاهتمام بتطبيق معايير سلامة الغذاء بالمطاعم والمنشآت الغذائية والسياحية، وتوعية أصحاب المشروعات والمصانع بتلك المعايير وسُبل تطوير مشروعاتهم، والاشتراطات الصحيحة للتعبئة والتغليف والتى ستحقق الترويج محليًا ودوليًا للمنتجات الشهيرة التى تتميز بها دمياط.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايسة حمزة أن غرفة الصناعات الغذائية تمتلك مجالات واسعة وتعاون مع الجهات المختلفة على المستويين المحلى والدولى لتطوير الصناعات، وتطبيق معايير سلامة الغذاء، ولفتت إلى أن الغرفة تقدم الدعم الفنى والبرامج التدريبية، علاوة على الجهود المبذولة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتقديم الخدمات المالية والقروض لاصحاب المشروعات، وأكدت أيضًا أن الغرفة تعمل على محور التعليم الفنى.

وشددت المدير التنفيذي للغرفة، عزمها على بدء التعاون مع المحافظة لدعم كافة الخطط التى تم طرحها خلال اللقاء وأيضًا بدء البرنامج التدريبي فى إطار مشروع منظمة العمل الدولية.

هذا وقد تسلم " المحافظ " درع غرفة الصناعات الغذائية من الدكتورة مايسة حمزة تقديرًا لتعاونه مع الغرفة

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