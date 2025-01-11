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محافظات

بإهداء من أمانة الحزب بدمياط...

محافظ دمياط يفتتح غرفة العناية المركزة لوحدة السكتة الدماغية بمستشفى جامعة الأزهر

افتتاح غرفة العناية
افتتاح غرفة العناية المركزة لوحدة السكتة الدماغية

افتتح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، غرفة العناية المركزة الجديدة لوحدة السكتة الدماغية ووحدتي العناية المركزة للباطنة العامة والصدر بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة.

افتتاح غرفة العناية المركزة لوحدة السكتة الدماغية ووحدتى عناية للصدر والباطنة بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة 
افتتاح غرفة العناية المركزة لوحدة السكتة الدماغية ووحدتى عناية للصدر والباطنة بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة 

افتتاح غرفة العناية المركزة لوحدة السكتة الدماغية ووحدتى عناية للصدر والباطنة بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة 

 

في البداية، استمع محافظ دمياط، لشرح مفصل من الدكتور عادل دياب، عن وحدة العناية المركزة، والخدمات المقدمة من المواطنين، وتكلفة المشروع بالكامل، وأوضح " المحافظ" أن هذه الوحدات المجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، ستساهم في تقديم أفضل رعاية للمرضى.

 

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