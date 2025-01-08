دشن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي "شتاء دافئ" بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وجمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي والأستاذ سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

محافظ دمياط يدشن مبادرة التضامن الاجتماعي " شتاء دافئ"

محافظ دمياط يتابع تدشين مبادرة التضامن الاجتماعي "شتاء دافئ"

تم ذلك بمتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وتتضمن أولى مراحل إطلاق المبادرة التي تأتي تزامنًا مع فصل الشتاء بمشاركة المجتمع المدنى توزيع ٦١٥٠ بطانية على الأسر الأولى بالرعاية بالمراكز والمدن من خلال الإدارات الاجتماعية وفقًا للحصر الُمعد للفئات المستحقة.

وأشاد "المحافظ" بجهود وزارة التضامن الاجتماعي تحت قيادة الدكتورة مايا مرسى، لرعاية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم منظومة الحماية الاجتماعية.

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