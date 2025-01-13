محافظ دمياط يبحث موقع مصنع إدفينا لتحقيق رؤية متكاملة لاستغلالها بالشكل الأمثل

خلال ترؤسه لاجتماع عُقد اليوم...

ناقش الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الموقف الخاص بموقع مصنع إدفينا بمدينة عزبة البرج، تمهيدًا لاستغلالها بالشكل الأمثل، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والمهندسة سلوى السعيد مدير عام الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل وممثلى هيئة المساحة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة إدفينا والوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، حماية نهر النيل ومديرية الإصلاح الزراعى وأيضًا مديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية.

محافظ دمياط يبحث الموقف الخاص لموقع مصنع إدفينا لتحقيق رؤية متكاملة لاستغلالها بالشكل الأمثل

وبحث " محافظ دمياط " خلال الاجتماع، الإجراءات الخاصة بالرفع المساحى للموقع، وتحديد حدود الموقع كاملًا، وناقش " المحافظ " كذلك المعوقات والتحديات وبحث كافة الحلول المناسبة لتخطيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما بحث مخطط العمل بالمرحلة المقبلة.

محافظ دمياط يبحث معوقات ومشاكل مصنع إدفينا .. ڤيتو

وأوضح " الدكتور أيمن الشهابى " أن تلك الخطوات تأتى كمرحلة أولية، لتنفيذ رؤية متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموقع كفرصة استثمارية، لوقوعه المباشر على نهر النيل ويقع بامتداده طابية عرابى الأثرية والتى تسعى المحافظة إلى وضع خطة لتطويرها وترميمها بالتنسيق مع وزارة الآثار، حيث أشار إلى أن المحافظة تهدف إلى تحقيق طفرة تنموية بالمنطقة والترويج لها سياحيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.