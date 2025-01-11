السبت 11 يناير 2025
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رئيس جامعة بنها الأهلية يعلن حزمة حوافز لدعم النشر العلمي الدولي

جامعة بنها الأهلية،فيتو
جامعة بنها الأهلية،فيتو

 ترأس الدكتور  تامر سمير  رئيس جامعة بنها الأهلية، اجتماع لجنة النشر الدولي بالجامعة وذلك بحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وأعضاء اللجنة، لمناقشة خطة الجامعة في النشر الدولي ودراسة آليات الدعم المقدم في هذا المجال للنهوض باسم الجامعة محليا وإقليميا.

 

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 وأعلن الدكتور تامر سمير اطلاق حوافز لطلاب الجامعة المتميزين بحثيا وذلك لأول مرة بالجامعات المصرية لدعمهم وتشجيعهم لنشر ابحاثهم في مجلات دولية مما ينعكس على  أدائهم ويعزز من نشر ثقافة العمل الجماعي من خلال فريق بحثي. 

 

آليات لدعم النشر العلمي

 وأشار الدكتور تامر سمير أنه خلال الاجتماع مناقشة آليات دعم النشر العلمي الدولي لطلاب الجامعة ووضع الشروط والقواعد المنظمة وذلك في إطار تعزيز مكانة جامعة بنها الأهلية في مجال البحث العلمي والتصنيفات الدولية والمحلية. 


من جانبه قال الدكتور حسين المغربي إنه سوف يتم فتح التقدم لدورات النشر العلمي الدولي مرتين سنويا وذلك في شهري مارس وسبتمبر من كل عام. 


و أضاف أنه تم وضع ضوابط وإجراءات واضحة تهدف إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على المشاركة في النشر العلمي الدولي، مع منح الفرصة للطلاب للمساهمة في هذا المجال.

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