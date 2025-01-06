نائب رئيس جامعة بنها الأهلية يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

أجرى الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات (الطب البشري، الهندسة، العلاج الطبيعي، الأقتصاد وإدارة الأعمال).

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد مدير برامج كلية الهندسة، والدكتور أشرف المشد مدير برامج الطب البشري، والدكتورة دعاء عقل مدير برامج الاقتصاد وإدارة الأعمال.

انتظام سير الامتحانات بجامعة بنها الاهلية

أكد الدكتور حسين المغربي حرص إدارة الجامعة على متابعة انتظام سير الامتحانات بالبرامج وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات والالتزام بالتعليمات وذلك وفقًا للجداول المعلنة والضوابط والقواعد التي أقرها مجلس جامعة بنها الأهلية ومجلس الشئون الأكاديمية.

وخلال جولته تفقد "نائب رئيس جامعة بنها الاهلية لجان الامتحانات للتأكد من توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المطلوبة لإتمام الامتحانات بشكل منتظم والإطمأن على حسن سير الامتحانات، والتزام الطلاب بالقواعد والتعليمات، وتواجد الأساتذة والملاحظين داخل اللجان.

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