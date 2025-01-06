الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب رئيس جامعة بنها الأهلية يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

الامتحانات بجامعة
الامتحانات بجامعة بنها الاهلية،فيتو

أجرى الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات (الطب البشري، الهندسة، العلاج الطبيعي، الأقتصاد وإدارة الأعمال).

جاء ذلك بحضور  الدكتور محمد سعيد مدير برامج كلية الهندسة، والدكتور أشرف المشد مدير برامج الطب البشري، والدكتورة دعاء عقل مدير برامج الاقتصاد وإدارة الأعمال.

محافظ القليوبية يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بمقر الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بالقاهرة

"القليوبية الأزهرية" تكرم الطالبة مريم الفائزة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة

انتظام سير الامتحانات بجامعة بنها الاهلية 
أكد الدكتور حسين المغربي حرص إدارة الجامعة على متابعة انتظام سير الامتحانات بالبرامج وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات والالتزام بالتعليمات وذلك وفقًا للجداول المعلنة والضوابط والقواعد التي أقرها مجلس جامعة بنها الأهلية ومجلس الشئون الأكاديمية.

وخلال جولته تفقد "نائب رئيس جامعة بنها الاهلية  لجان الامتحانات للتأكد من توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المطلوبة لإتمام الامتحانات بشكل منتظم والإطمأن على حسن سير الامتحانات، والتزام الطلاب بالقواعد والتعليمات، وتواجد الأساتذة والملاحظين داخل اللجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس جامعة بنها الاهلية جامعة بنها الاهلية جامعة بنها رئيس جامعة بنها قداس عيد الميلاد المجيد نائب رئيس جامعة بنها

مواد متعلقة

نجاح استئصال ورم ضخم يزن 9 كيلو من رحم سيدة في بنها

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها الأهلية وشركة كنوز مصر للنماذج الأثرية

جنايات بنها تؤيد حكم الإعدام للمتهم بالتعدي على طفلة من ذوي الهمم

بنها الأهلية تستقبل وفدا من جامعة العلوم التطبيقية الأردنية
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين 6 يناير 2025

ضحية التحرش بدار رعاية في مصر الجديدة: استغل إعاقتي وأجبرني على أمور غير أخلاقية

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري HMPV

كل ما تريد معرفته عن أحكام المسح على الخفين في البرد الشديد

وفاة والدة محمود تريزيجيه بعد تعرضها لوعكة صحية

موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة محمود تريزيجيه

لحظة إطلاق النار على حافلة إسرائيلية في قلقيلية ومقتل 3 مستوطنين (فيديو)

مارتن شورت يحاول سرقة خاتم خطوبة سيلينا جوميز في حفل جولدن جلوب (فيديو)

منوعات

المزيد

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بفيلم وثائقي عن ميلانيا، أمازون تسعى لتحسين علاقتها مع ترامب

إيطاليا تعتزم إبرام صفقة بـ 1.6 مليار دولار مع سبيس إكس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 6 يناير 2025

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

المزيد

انفوجراف

3 شروط أساسية للحصول على معاش العجز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأخضر في المنام وعلاقته بالفرحة خلال الفترة المقبلة

كل ما تريد معرفته عن أحكام المسح على الخفين في البرد الشديد

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية