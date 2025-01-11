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5 معلومات عن محطة الطاقة الشمسية بكلية الهندسة ببنها

محطة الطاقة الشمسية
محطة الطاقة الشمسية جامعة بنها، فيتو

أعلنت كلية الهندسة جامعة بنها إنشاء محطة الطاقة الشمسية في ضوء خطة الجامعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م، وذلك من خلال أنشطتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، حيث تعد الجامعة كغيرها من المؤسسات الأكاديمية والبحثية شريك رئيس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بأبعادها الثلاث، الاجتماعية والبيئية والاقتصادية كونها إحدى أهم حاضنات الأفكار والحلول للمشاكل العالمية ممّا يجعلها قادرة على إحداث تأثير إيجابي في ملف التنمية المستدامة.

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وفيما يلي أهم الصفات الفنية لمحطة الطاقة الشمسية بكلية الهندسة ببنها.
نظام المحطة: مربوطة علي شبكة الكهرباء.
قدرة المحطة: 5.6 كيلو وات.
عدد الخلايا الفوتوفولطية: 28.
قدرة الخلية: 200 وات
الطاقة المولدة  : 10.25 ميجاوات سنويا.
المحطة تنتج ٤٠ كيلو وات فى اليوم
يمكنكم متابعة مؤشرات جامعة بنها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 وتسعى لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة والمستدامة وكيفية الاستخدام الأمثل لها.

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