الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدعم 280 ألف جنيه، شروط التقديم في هاكاثون التعليم الذكي

صندوق الابتكار والنوابغ،
صندوق الابتكار والنوابغ، فيتو
ads

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن فتح باب التقديم في "هاكاثون التعليم الذكي" تحت شعار "تطبيقات الذكاء الاصطناعي مستقبل مصر الرقمي"، والذي تنظمه جامعة بنها في فبراير المقبل لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

ويهدف الهاكاثون إلى دعم التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الابتكار وتشجيع الشباب المبدع بالجامعات والمعاهد المصرية لتقديم حلول مبتكرة في مجالات مثل: (التعليم عن بُعد، التفاعلية في التعليم، أدوات التعليم المرنة، منصات تعلم اللغات، تحويل التعلم إلى لعبة، أنظمة دعم المتعلمين، تحليل البيانات للتعليم)

واوضح الصندوق انه تم مضاعفة الجوائز المالية للهاكاثون من الصندوق لتصل إلى إجمالي 280 ألف جنيه موزعة على 7 مسارات، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 20,000 جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 12,000 جنيه، في حين يحصل الفائز بالمركز الثالث على 8,000 جنيه.

ويغلق باب التقديم في الهاكاثون يوم 15 يناير الجاري، ويمكن لجميع طلاب الجامعات والمعاهد المصرية للمشاركة بأفكارهم في الهاكاثون من خلال الرابط التالي:

كما سيتم الإعلان عن الجلسات التعريفية وغيرها من المعلومات من خلال الصفحة الرسمية لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وموقع الهاكاثون وموقع جامعة بنها والصفحة الرسمية للجامعة على الفيسبوك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صندوق رعاية المبتكرين التحول الرقمي التعليم عن ب عد الجامعات والمعاهد الذكاء الاصطناعي تحقيق رؤية مصر 2030 تطبيقات الذكاء الاصطناعي رعاية المبتكرين والنوابغ صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ طلاب الجامعات والمعاهد

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي: استمرار جهود تحسين ترتيب الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية

التعليم العالي: غلق كيان وهمي بمحافظة الفيوم

خدمات ترفيهية تقدمها شركات الطيران للمسافرين على الطائرة

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الصين

التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومي للبحوث تخدم 1980 مريضًا بقرية الرهاوي

الحصاد الأسبوعي لـ التعليم العالي، افتتاح مشروعات جديدة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة

حالات ترفض فيها شركات الطيران حمل حيوانات اليفة على الطائرة

المجلس الأعلى للجامعات يستقبل رئيس رابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا
ads

الأكثر قراءة

الخارجية تكشف حقيقة توتر العلاقات المصرية مع الإمارات والسعودية

احتفالات وفرحة عارمة للاعبي برشلونة بعد التتويج بالسوبر الإسباني (فيديو)

برشلونة يكتسح ريال مدريد 5-2 ويتوج بطلا لكأس السوبر الإسباني

الخارجية تكشف عن خسائر مادية للجالية المصرية في حرائق لوس أنجلوس

صورة لوزيرة خارجية ألمانيا تثير أزمة جديدة للحكومة السورية (فيديو)

الحزن يسيطر على لاعبي ريال مدريد بعد خسارة السوبر الإسباني أمام برشلونة (صور)

ارتفاع كبير في سعر الكتكوت الأبيض والبط بالأسواق اليوم الأحد

لوائح فيفا تهدد صفقة انتقال تريزيجيه إلى الأهلي

منوعات

المزيد

باليساديس أكبرها، خرائط لحرائق لوس أنجلوس وامتدادها تكشف فداحة الوضع

تلميذ تونسي فى المرحلة الإعدادية يلقى قنبلة مولوتوف على مدرسته

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك على حدود الأردن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

10 معلومات عن معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«والنجم والشجر يسجدان»، محمد سيد طنطاوي يوضح اختلاف العلماء في معنى النجم

كصيام الدهر، الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر رجب

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بانتهاء  المشاكل الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية