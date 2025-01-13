الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

قرار عاجل من النيابة في واقعة اعتداء 4 شباب على فتاة بأكتوبر

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

 تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقاتها في انتشار مقطع فيديو على جروبات ناد شهير في مدينة 6 أكتوبر، يتضمن تجريد فتاة من ملابسها وتعرضها للتحرش من عدة شباب.

وأصدرت النيابة قرار بإرسال مقطع الفيديو إلى المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحصه وبيان محتواه وما إذا كان تضمن تعديلات أو فبركة من عدمه، وإعداد تقرير وافي عن ما جاء به، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

 

القبض على 4 شباب في نادٍ شهير

 وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 شباب أعضاء في نادٍ شهير استدرجوا بتهمة اغتصاب طالبة ثانوية، داخل مبنى مهجور بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

 

جاء ذلك عقب تلقي قوات الأمن بلاغا من والد طالبة ثانوي، يفيد بقيام 4 شباب باغتصاب ابنته تحت تأثير المخدر في مبنى مهجور.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهمين قاموا باستدراج المجني عليها إلى منزل تحت الإنشاء بحجة الاحتفال بعيد ميلاد، ووضعوا لها مخدرًا في العصير وجردوها تماما من ملابسها وتناوبوا على اغتصابها ووثقوا ذلك بمقطع فيديو وبثوه على جروب شباب النادي.

وواصلت أجهزة الأمن حذف الفيديو، من الصفحة وتم التحفظ عليه وجار فحصه وتفريغه من قبل رجال المباحث الجنائي بالأمن العام لكشف ملابسات الواقعة.

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النيابة العامة باكتوبر مدينه ٦ أكتوبر شرطة ثان أكتوبر

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