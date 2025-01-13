تجديد حبس عشيق والدة طفل متهم بقتله بالهرم

جدد قاضي المعارضات بأكتوبر حبس عشيق والدة طفل 6 سنوات، متهم بقتله إثر التعدي عليه بالضرب حتى الموت في 6 أكتوبر.

قتل طفل في أكتوبر

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، نتيجة الاعتداء عليه في مدينة 6 أكتوبر.



توصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المجني عليه تعرض لاعتداء بالضرب على يد سائق، يرتبط بعلاقة صداقة بوالدة الضحية، مما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم ووالدة الطفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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