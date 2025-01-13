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"أتحقق ...قبل ماتصدق "

"الشائعات وآليات مواجهتها" ندوة في مجمع إعلام دمياط

ندوة عن الشائعات
ندوة عن الشائعات في مجمع الإعلام

نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلى للهيئة العامة للإستعلامات برئاسة د.أحمد يحى ندوة تثقيفية بعنوان "الشائعات وآليات مواجهتها " بقاعة مجمع الإعلام بالتعاون مع جامعة دمياط والهلال الأحمر المصرى بدمياط  في إطار الحملة الإعلامية "أتحقق...قبل ماتصدق "للتوعية بمخاطر الشائعات والتصدي لها برعاية د.ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات.

عكاشة: مسؤوليتنا هى الحفاظ على وطننا ووعينا

أكد السيد عكاشة مدير مجمع إعلام دمياط أننا نواجه حربًا ممنهجه لإختطاف الوعي الوطني واستبداله بوعى مزيف مبني على الشائعات والأكاذيب التى تستهدف جميع نواحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية فمسؤوليتنا هى الحفاظ على وطننا ووعينا من تلك الحرب الشرسة التى يشعلها من ترسبت الكراهية والحقد فى قلوبهم لهذا الوطن وأبناءه المخلصين.

الدكتور الشربيني: دور الاعلام هام جدا في تعزيز الوعي الوطني تجاه حروب الجيل الرابع

 

كما أوضح الدكتور محمد سعد الدين الشربيني أستاذ ورئيس قسم الإعلام بجامعة دمياط أن للإعلام دور كبير في تعزيز الوعي الوطني تجاه حروب الجيل الرابع التى تعتمد على نشر الشائعات والأكاذيب وتستهدف آمن الوطن واستقراره، كما أكد على ضرورة تعزيز آليات مواجهة الشائعات والرد عليها من خلال نشر المعلومات والحقائق والاخبار الدقيقة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والصفحات الرسمية للوزارات والهيئات الحكومية، كما أشار إلى أهمية التربية الإعلامية كوسيلة هامة للتعامل مع الشائعات بوعي ومسؤولية تحافظ على نسيج الوطن واستقراره.

ندوة عن الشائعات في مجمع الإعلام
ندوة عن الشائعات في مجمع الإعلام

 

كما أكد أحمد عوض الأمين العام للهلال الأحمر بدمياط أننا في مرحلة بالغة الأهمية لابد فيها من الوعي والتكاتف من أجل الحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته، فالتصدى للشائعات مسؤولية المجتمع بأكمله للحفاظ على قيمة الاصيلة وهويته العريقة وحضارته الإنسانية التي ضربت جذورها أعماق التاريخ.

 

 

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