الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"بالوعى والإصرار..هنكمل المشوار.."حملة إعلامية جديدة

مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة تثقيفية عن الوحدة الوطنية (صور)

ندوة بدمياط بعنوان
ندوة بدمياط بعنوان "الوحدة الوطنية وعي وبناء وتنمية"

 نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلى للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة د.أحمد يحى، ندوة تثقيفية بعنوان "الوحدة الوطنية وعي وبناء وتنمية" بالتعاون مع ديوان عام محافظة دمياط برعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط

 

"بالوعى والإصرار..هنكمل المشوار.."حملة إعلامية جديدة بدمياط

 وشارك بالندوة  مديرية الأوقاف والكنيسة ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعى. وذلك فى إطار الحملة الإعلامية الجديدة  للهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "بالوعى والإصرار...هنكمل المشوار"  بضرورة رفع الوعي بكافة التحديات التى تواجه الدولة المصرية.

أكد السيد عكاشة مدير مجمع اعلام دمياط أننا مهما  اختلفنا فى وجهات نظرنا لن نتقاعس أبدا عن أداء واجبنا فى حماية وطننا والحفاظ عليه وعلى ترابه ومقدراته، لأن هدفنا الأسمى هو عزة هذا الوطن ورفعة شأنه والارتقاء به فى كافة المجالات.
كما أضاف ان جهود القيادة السياسية الحكيمة في ترسيخ قيم المواطنه سياسياوإجتماعياوتشريعيا يعد نموذجا متكاملا للوحدة الوطنية باعتبارها أحد أهم عوامل استقرار الدوله ومقوما أصيلا من مقومات أمنها القومى.

ندوة بدمياط عن الوحدة الوطنية وعي وبناء وتنمية
ندوة بدمياط عن الوحدة الوطنية وعي وبناء وتنمية

وكيل وزارة الأوقاف: المؤسسات الدينية والتعليمية هي الأجدر بحمل رسالة تعزيز الوحدة الوطنية

 كما أوضح الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط أن الوحدة الوطنية من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهى قيمة من القيم التي تسمو بالمجتمع وتساهم في تنميته وتقوم على أساس من التسامح والترابط والتراحم، كما أضاف أن المؤسسات الدينية والتعليمية هى الأجدر بحمل رسالة تعزيز الوحدة الوطنية بما لديها من قدرات تربوية وإمكانيات روحية تحافظ على النسيج الوطنى وتقطع الطريق على أصحاب الفتن وتتصدى لأعداء الوطن حيث تشكل تلك المؤسسات تعزيزا لثقافتنا المصرية، مؤكدا على أن الوحدة الوطنية "وعى وبناء وتنمية"وإنها دعوة لكل مصرى ومصرية أن يترجم انتماءه لوطنه إلى أفعال تدفع به إلى الأمام إلى طريق التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.

ندوة بدمياط عن الوحدة الوطنية وعي وبناء وتنمية
ندوة بدمياط عن الوحدة الوطنية وعي وبناء وتنمية

كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس: ضرورة تعزيز الوعى الوطنى لدى الشباب والأجيال القادمة 

 كما أضاف القمص هشام بندلايمون كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس أننا أمام مهمه وطنية عظيمة تستوجب منا جميعا الاصطفاف خلف القيادة السياسية للحفاظ على وحدة الوطن ومكتسباته،حيث دعى إلى ضرورة تعزيز الوعى الوطنى لدى الشباب والأجيال القادمة  بأن حب الوطن اولى الاولويات واعلاء قيمة الإنتماء إليه على ماعداه من الانتماء وإلى ضرورة تكثيف مثل هذه الندوات التى تعزز من قيم الانتماء وحب الوطن،كما دعى إلى استثمار الطاقات الوطنية لخدمة الوطن والمساهمه فى تنميته وبناءه..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعلام الداخلي التضامن الاجتماعي التربية والتعليم الدكتور أيمن الشهابي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المؤسسات الدينية هيئة العامة للاستعلامات ديوان عام محافظة دمياط محافظ دمياط وكيل وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

نائب محافظ دمياط تشهد ملتقى "تجربتي رائدة والمعلم الموهوب" بمكتبة مصر العامة

أخبار الاقتصاد اليوم، انخفاض كبير في أسعار الطماطم بالأسواق، وارتفاع اللحوم الكندوز، والبورصة تربح 17 مليار جنيه، ومطالب بإعادة النظر في ضريبة الأرباح

تنسيق المرحلة الثالثة، القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة

المصري للتأمين يرصد تغطيات ومستهدفات الاقتصاد الفضي

لتعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من المشكلات الطلابية.. وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.. وهذه مخالفات الطلاب وعقوباتها

وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي

أخبار الاقتصاد اليوم: خطة لدعم الاستثمار بمجالات الطاقة المتجددة.. شعبة الأدوية تكشف حقيقة انخفاض الأسعار.. وزير التموين يطالب شعبة الذهب بزيادة المعروض لضبط الأسواق

تنسيق المرحلة الثانية، القوائم المُحدثة لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

نواب يرفضون قرضًا بـ2 مليار دولار: ارحموا الشعب من القروض

أسعار حج الجمعيات الأهلية، 395 ألف جنيه للمستوى الأول

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024

كل ما تريد معرفته عن مقر القيادة الاستراتيجية تزامنًا مع اجتماع السيسي وقادة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية

وزير المالية يكشف أمام النواب تراجع الدين الخارجي

محمد سيد طنطاوي يوضح دلائل وجوب إخلاص العبادة لله

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

منوعات

المزيد

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

عمارة بوسط البلد تسبب رعبًا للسكان، آيلة للسقوط ومسنودة بخشبة، والنشطاء: الناس هتموت (فيديو)

هزيمة مرشحة عربية الأصل بمسابقة ملكة جمال فرنسا

عودة الجدل حول اغتيال لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين 16-12-2024

أسعار الشوفان اليوم الإثنين 16- 12- 2024 في الأسواق

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

عباد الشمس يسجل 120 جنيها للتر، أسعار الزيت صباح اليوم الإثنين 16-12-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أحدث إحصائية للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يوضح دلائل وجوب إخلاص العبادة لله

أسماء سورة المعارج وسبب التسمية وفضلها والأحاديث الواردة فيها

علامات الساعة الكبرى، أوصاف المسيح الدجال كما وردت في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية