مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة تثقيفية عن الوحدة الوطنية (صور)

"بالوعى والإصرار..هنكمل المشوار.."حملة إعلامية جديدة

نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلى للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة د.أحمد يحى، ندوة تثقيفية بعنوان "الوحدة الوطنية وعي وبناء وتنمية" بالتعاون مع ديوان عام محافظة دمياط برعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

"بالوعى والإصرار..هنكمل المشوار.."حملة إعلامية جديدة بدمياط

وشارك بالندوة مديرية الأوقاف والكنيسة ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعى. وذلك فى إطار الحملة الإعلامية الجديدة للهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "بالوعى والإصرار...هنكمل المشوار" بضرورة رفع الوعي بكافة التحديات التى تواجه الدولة المصرية.

أكد السيد عكاشة مدير مجمع اعلام دمياط أننا مهما اختلفنا فى وجهات نظرنا لن نتقاعس أبدا عن أداء واجبنا فى حماية وطننا والحفاظ عليه وعلى ترابه ومقدراته، لأن هدفنا الأسمى هو عزة هذا الوطن ورفعة شأنه والارتقاء به فى كافة المجالات.

كما أضاف ان جهود القيادة السياسية الحكيمة في ترسيخ قيم المواطنه سياسياوإجتماعياوتشريعيا يعد نموذجا متكاملا للوحدة الوطنية باعتبارها أحد أهم عوامل استقرار الدوله ومقوما أصيلا من مقومات أمنها القومى.

ندوة بدمياط عن الوحدة الوطنية وعي وبناء وتنمية

وكيل وزارة الأوقاف: المؤسسات الدينية والتعليمية هي الأجدر بحمل رسالة تعزيز الوحدة الوطنية

كما أوضح الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط أن الوحدة الوطنية من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهى قيمة من القيم التي تسمو بالمجتمع وتساهم في تنميته وتقوم على أساس من التسامح والترابط والتراحم، كما أضاف أن المؤسسات الدينية والتعليمية هى الأجدر بحمل رسالة تعزيز الوحدة الوطنية بما لديها من قدرات تربوية وإمكانيات روحية تحافظ على النسيج الوطنى وتقطع الطريق على أصحاب الفتن وتتصدى لأعداء الوطن حيث تشكل تلك المؤسسات تعزيزا لثقافتنا المصرية، مؤكدا على أن الوحدة الوطنية "وعى وبناء وتنمية"وإنها دعوة لكل مصرى ومصرية أن يترجم انتماءه لوطنه إلى أفعال تدفع به إلى الأمام إلى طريق التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.

ندوة بدمياط عن الوحدة الوطنية وعي وبناء وتنمية

كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس: ضرورة تعزيز الوعى الوطنى لدى الشباب والأجيال القادمة

كما أضاف القمص هشام بندلايمون كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس أننا أمام مهمه وطنية عظيمة تستوجب منا جميعا الاصطفاف خلف القيادة السياسية للحفاظ على وحدة الوطن ومكتسباته،حيث دعى إلى ضرورة تعزيز الوعى الوطنى لدى الشباب والأجيال القادمة بأن حب الوطن اولى الاولويات واعلاء قيمة الإنتماء إليه على ماعداه من الانتماء وإلى ضرورة تكثيف مثل هذه الندوات التى تعزز من قيم الانتماء وحب الوطن،كما دعى إلى استثمار الطاقات الوطنية لخدمة الوطن والمساهمه فى تنميته وبناءه..

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