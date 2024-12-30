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محافظات

"أثر الشائعات على الأمن المجتمعي" ندوة في مجمع إعلام دمياط

ندوة تثقيفية لمجمع
ندوة تثقيفية لمجمع إعلام دمياط

 نظم مجمع إعلام دمياط ندوة تثقيفية بعنوان "الشائعات وأثرها على الأمن المجتمعي" بالتعاون مع إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بدمياط بقاعة مدرسة سعد الثانوية للتمريض بنين بحضور الدكتورة غادة سامى مدير المدرسة وذلك فى إطار الحملة الإعلامية للهيئة العامة للاستعلامات "اتحقق...قبل ماتصدق " التابع لقطاع الإعلام الداخلي للهيئة العامة للاستعلامات، للتوعية بمخاطر الشائعات والتصدى لها برعاية د. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

 مدير مجمع إعلام دمياط: الشائعات حرب شيطانية

 

أكد السيد عكاشة مدير مجمع  إعلام دمياط أن الشائعات حرب شيطانية تهدف إلى قتل الأمل الذى يعزز شعور المواطن بإنجازات الدولة ونجاحها وتعطيل مسيرة التنمية، بالإضافة إلى أنها  تمثل تهديدًا لأمن المجتمع واستقراره، حيث تقوم الشائعات على نشر الفتنة بين أفراد المجتمع، وإثاره الفوضي والتصدي  لها من خلال نشر الوعي الذى يعد خطوة أساسية فى حماية النسيج الوطني والاجتماعي.

ندوة تثقيفية لمجمع إعلام دمياط
ندوة تثقيفية لمجمع إعلام دمياط


كما تناول  الدكتور محمد حجازي أستاذ العلوم السياسية مفهوم الشائعات، وأنواعها وآثارها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، موضحًا “إننا فى مرحلة فارقه تمر بها مصرنا الغالية لفرط ما تواجهه من تحديات جيوسياسية تمس وبقوة أمنها القومي بمفهومه الشامل وفي القلب الأمن المجتمعى”.

ودعا حجازي إلى ضرورة الاصطفاف الوطني حول القيادة السياسية فى هذه المرحلة الفاصلة، كما دعا إلى ضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية والدينية والجامعات  في بوتقة واحدة لتنمية الوعي الوطني والمجتمعي لمواجهة تلك الشائعات والتصدى لها.

 

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إثارة الفوضى إدارة التدريب والمدارس الاصطفاف الوطني الهيئة العامة للاستعلامات أم دمياط هيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مديرية الصحة بدمياط رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان

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