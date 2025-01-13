أسباب الصداع في أعلى الرأس، ومتى يدل على حالة طبية خطيرة؟

لا توجد طريقة واحدة تناسب الجميع لمعرفة سبب الإصابة بـ الصداع في مكان معين من الرأس، وقد يعاني الأشخاص المختلفون من الصداع بشكل مختلف، بما في ذلك مكان حدوثه ومدى شدة الألم.

ويمكن أن يعني الألم في الجزء العلوي من الرأس عدة أشياء، وحيث يحتاج المريض إلى مراقبة الأعراض الأخرى التي قد تشير إلى ما يحدث وسببه.

الصداع التوتري

إذا شعر المريض أن الصداع في الجزء العلوي من الرأس، فقد يكون صداع توتري، ففي بعض الأحيان، يُطلق على الصداع التوتري اسم "صداع القبعة" لأنه يمكن أن يسبب ألمًا في الجبهة وصدغ ومؤخرة الرأس، وعلى غرار الإحساس بارتداء قبعة ضيقة، وقد يشعر الألم بالضغط، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي

الصداع التوتري هو النوع الأكثر شيوعًا من الصداع، وليس من الواضح دائمًا ما الذي يسببه، ولكن قد يكون التوتر يتراكم في العضلات، وقد يؤدي التوتر أو القلق أيضًا إلى تراكم التوتر في عضلات الرقبة والوجه والفك وفروة الرأس.

يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء الساخن والوسادة الدافئة والأدوية المتاحة دون وصفة طبية، وقد تساعد التمارين المنتظمة جنبًا إلى جنب مع التأمل وممارسات الاسترخاء الأخرى في إيقاف الصداع الناتج عن التوتر قبل أن يبدأ.

الصداع النصفي

يبدأ الألم النابض صغيرًا ويتراكم، وأحيانًا إلى شدة عالية جدًا، وعادة ما يكون على جانب واحد من الرأس، ولكنه قد يشمل أيضًا بعض أو كل الجزء العلوي من الرأس، ويمكن أن تزيد الحركات اليومية مثل الأعمال المنزلية والمشي من سوء الأمر.

أثناء الصداع النصفي، قد يكون الشخص أكثر حساسية للضوء والضوضاء والروائح، وقد يشعر بالغثيان بدرجة كافية للتقيؤ، والعلامة الشائعة أخرى هي "الهالة" التي تبدو مثل الأضواء الوامضة أو الموجات التي يراها الشخص قبل الصداع النصفي أو أثناءه.

غالبًا ما يكون من الصعب تحديد أسباب الصداع النصفي، لكن الأطباء يعرفون بعض المحفزات - التغيرات الهرمونية والتوتر والقلق ومشاكل النوم والروائح القوية والتبغ وتفويت الوجبات، وتشمل الأطعمة المحفزة القهوة والنبيذ والشوكولاتة والجبن القديم والمخللات واللحوم المصنعة.

عندما يعاني الشخص من الصداع النصفي، فإن الراحة في غرفة هادئة ومظلمة يمكن أن تساعد في تخفيف الألم، وقد يكون من الجيد أيضًا شرب بعض الكافيين والحصول على الكثير من السوائل، خاصة إذا كان يتقيأ.

الصداع العنقودي

يشير "الصداع العنقودي" إلى الطريقة التي تتكرر بها هذه الأنواع من الصداع، يوميًا تقريبًا، وأحيانًا لأسابيع في كل مرة.

تميل هذه الصداع إلى أن تكون مؤلمة للغاية، على جانب واحد من الرأس خلف العين، وتحدث في نفس الوقت من اليوم، وعلى الرغم من أن الألم لا يبدأ عادةً في الجزء العلوي من الرأس، إلا أنه قد ينتشر هناك مع تفاقم الصداع.

قد يكون لدي الشخص هالة تشبه الصداع النصفي والغثيان قبل كل منها، وعادة ما يصل الألم إلى ذروته بعد 5-10 دقائق من بدايته ويمكن أن يستمر لمدة تصل إلى ثلاث ساعات، وقد يحمر الأنف والعين ويتورمان في جانب الصداع، وقد تشعر بالقلق والحساسية للضوء أو الأصوات أو الروائح.

عادةً ما لا يكون سبب الصداع واضحًا، ولكن مشاكل النوم والكحول والتدخين تؤدي إلى ظهور هذه الصداع لدى بعض الأشخاص، وقد تكون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالصداع العنقودي إذا كنت قد تعرضت لإصابة في الرأس من قبل.

الصداع النومي

في بعض الأحيان، يُطلق على هذا النوع من الصداع اسم صداع "المنبه"، لأنه يحدث أثناء النوم ويوقظ الشخص، وعادةً في نفس الوقت كل ليلة.

قد يكون الألم الناتج عن الصداع النومي باهتًا، ولكنه قد يتراوح من خفيف إلى شديد، وعادةً ما يشعر الشخص به على جانبي الرأس، ويمكن أن يستمر الصداع النومي من 15 دقيقة إلى أربع ساعات.

الصداع النومي نادر، وعادةً ما يصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و80 عامًا، وإذا كان الشخص يعتقد أنه يعاني من صداع النوم، فيجب عليك زيارة الطبيب للتأكد من أن الصداع لا ينتج عن مشكلة طبية أخرى.

قد يشمل علاج الصداع النومي تناول الكافيين قبل النوم أو الميلاتونين أو الفلوناريزين.

أسباب الصداع في الجانب الأيمن العلوي من الرأس

أحيانًا، يكون الصداع في الجانب الأيمن العلوي من الرأس

الصداع العنقودي يصيب جانب واحد من الرأس، إما اليمين أو اليسار، وعادة ما يؤثر الصداع العنقودي على جانب واحد من الرأس، وفي بعض الأحيان، يسبب الصداع النصفي أيضًا ألمًا في جانب واحد، وقد يبدأ الألم الناتج عن الصداع النصفي حول العين والصدغ على الجانب الأيمن ثم ينتشر إلى مؤخرة الرأس.

قد تشمل أسباب الصداع في الجانب الأيمن العلوي من الرأس ما يلي:

مشاكل النوم

التوتر

عدوى الجيوب الأنفية في الجيوب الأنفية الموجودة في الجانب الأيمن العلوي من الرأس

إصابة في الرأس

عادةً، لا يوضح وجود ألم في الجانب الأيمن أو الأيسر كثيرًا عن الصداع، لكن وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الأشخاص المصابين بالصداع النصفي أن الصداع النصفي في الجانب الأيمن كان مرتبطًا بأداء أضعف في الاختبارات المعرفية، وارتفاع ضغط الدم الانبساطي، وتغيرات في درجة حرارة الجلد.

أسباب الصداع في الجانب الأيسر العلوي من الرأس

مع الصداع العنقودي والصداع النصفي، قد يكون الألم في الجانب الأيسر، ويحدث الصداع العنقودي إما في الجانب الأيسر أو الأيمن، وليس في كلا الجانبين.

قد يكون هناك العديد من الأسباب المسؤولة عن الصداع في الجانب الأيسر العلوي من الرأس، بما في ذلك عدوى الجيوب الأنفية في الجيب الموجود على الجانب الأيسر من الرأس، ويوجد اثنان من الجيوب الأنفية خلف الجبهة، وواحد فوق كل عين، والجيوب الأنفية الموجودة على الجانب الأيسر قد تكون مصابة بالعدوى، مما يسبب الألم في الجانب الأيسر.

قد تشمل الأسباب الأخرى للصداع في الجانب الأيسر العلوي من رأسك ما يلي:

مشاكل النوم

التوتر

ضربة على الجانب الأيسر من الرأس

القلق

وعادةً لا يختلف الصداع في الجانب الأيسر عن الصداع في الجانب الأيمن، ومع ذلك، وجدت دراسة أن الصداع النصفي في الجانب الأيسر من الرأس كان مرتبطًا بنوعية حياة أسوأ، والقلق، والاضطراب ثنائي القطب، واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، في حين لم يكن الصداع النصفي في الجانب الأيمن مرتبطًا بهذه الحالات، وما يعنيه هذا ليس واضحًا تمامًا، لكنه يشير إلى أن الصداع النصفي الذي يسبب الألم في الجانب الأيسر قد يكون مختلفًا عن الصداع الذي يسبب الألم في الجانب الأيمن.

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