أسباب الصداع أعلى الرأس، وطرق علاجه المختلفة

توجد العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث صداع في الجزء العلوي من الرأس، ومن بين الأسباب المحتملة للصداع التوتر والصداع النصفي والألم العصبي القذالي، وفي بعض الحالات، قد يحتاج الشخص إلى عناية طبية.

ينشأ الألم الموضعي في الجزء العلوي من الرأس من مجموعة متنوعة من الأسباب، وفي معظم الحالات، لن يشير هذا النوع من الصداع إلى حالة صحية كامنة وسيختفي من تلقاء نفسه، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

1. صداع التوتر

يعد الصداع الناتج عن التوتر من أكثر أنواع الصداع شيوعًا والذي قد يؤثر على ما يصل إلى 78٪ من الأشخاص في وقت ما من حياتهم، ويطلق عليه الخبراء أحيانًا صداع التوتر الناتج عن تقلص العضلات.

في حين أن التوتر العضلي قد يلعب دورًا، إلا أنه ليس من الواضح بالضبط سبب حدوثه، وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى نقص الفيتامينات والعوامل الوراثية.

في الصداع الناتج عن التوتر، قد يشعر الشخص بالألم وكأنه يضغط على منطقة ما أو يضيف إليها وزنًا، مثل الجزء العلوي من الرأس، ويشعر الشخص أيضًا بألم في الرقبة أو الكتفين.

غالبًا ما يصف الأشخاص الألم الناتج عن الصداع الناتج عن التوتر بأنه خفيف ويقولون إنه لا ينبض، وعادة ما يكون الصداع الناتج عن التوتر غير مريح ولكنه ليس شديدًا، وقد يستمر لمدة 30 دقيقة إلى أسبوع، ولكن متوسط ​​مدته 4 - 6 ساعات

2. الصداع النصفي

الصداع هو أحد أعراض الصداع النصفي، ويصيب الصداع النصفي ما يصل إلى 12% من الناس، بما في ذلك 17% من الإناث و6% من الذكور، وهو أقل شيوعًا من الصداع الناتج عن التوتر ولكنه قد يكون أكثر شدة.

قد يشعر الشخص بالألم وكأنه يشع من الجزء العلوي من الرأس، أو على جانب واحد، أو أسفل مؤخرة الرقبة، وقد يكون شديدًا ونابضًا ويحدث مع أعراض أخرى، بما في ذلك الغثيان والحساسية الشديدة للضوء أو الصوت.

يبدو أن العوامل الوراثية تلعب دورًا، لكن العديد من الأشخاص المصابين بهذه الحالة يجدون أن عوامل معينة يمكن أن تسبب الصداع النصفي، وتشمل هذه:

التوتر

تغيرات الطقس

مشاكل النوم

التغيرات الهرمونية

وقد يتمكن الأشخاص من تخفيف الصداع النصفي والوقاية منه بخطوات مثل العلاج بالضغط على نقاط معينة من الجسم، واليوغا، وتغيير نمط الحياة.

3. الصداع المزمن

هناك أنواع مختلفة من الصداع المزمن أو المستمر، وتشمل الصداع الناتج عن التوتر والصداع النصفي.

يقوم الطبيب بتشخيص الصداع الناتج عن التوتر المزمن إذا كان الشخص يعاني من صداع ناتج عن التوتر لمدة 15 يومًا على الأقل في الشهر لمدة 3 أشهر أو أكثر.

يحدث الصداع النصفي المزمن أيضًا لمدة 15 يومًا على الأقل في الشهر لمدة 3 أشهر أو أكثر، وسيعاني الشخص من أعراض الصداع النصفي لمدة 8 أيام على الأقل في الشهر.

تعتمد الأعراض على نوع الصداع، لكن بعضها يمكن أن يسبب الألم بالقرب من أعلى الرأس، ويمكن لعوامل نمط الحياة، مثل التوتر وقلة النوم، أن تؤثر على الصداع الناتج عن التوتر المزمن.

4. الصداع العنقودي

يحدث الصداع العنقودي في مجموعات، ويظهر فجأة على جانب واحد من الرأس، وغالبًا خلف العين، ويسبب ألمًا شديدًا بالإضافة إلى احتقان الأنف أو سيلان الأنف، ودموع العين، وهو نادر، ويؤثر على حوالي 1 من كل 1000 شخص.

قد ينطوي الصداع العنقودي على تغييرات في العصب الثلاثي التوائم، والوطاء، وتوسع الأوعية الدموية، ومع ذلك، لا يعرف الخبراء بالضبط سبب حدوثه، ويمكن أن يحدث استجابة لمحفزات مثل:

مشاهدة التلفزيون

شرب الكحول

الطقس الحار

التوتر

يميل الصداع العنقودي إلى الحدوث في مجموعات، ويمكن أن تستمر النوبة من عدة أسابيع إلى بضعة أشهر ولكنها قد تتوقف لعدة سنوات.

أثناء النوبة، يمكن أن يحدث الصداع من كل يوم ثاني حتى ثماني مرات في اليوم، وقد يجد الشخص صعوبة في الحصول على الراحة خلال هذا الوقت.

5. صداع الجيوب الأنفية

لا يُدرج صداع الجيوب الأنفية كنوع رسمي من الصداع في التصنيف الدولي لاضطرابات الصداع، الطبعة الثالثة (ICHD-3).

ومع ذلك، يمكن أن تسبب عدوى الجيوب الأنفية أو الالتهاب ألمًا في الجانبين وأعلى الرأس.

تختفي الأعراض عادةً عندما يعالج الشخص المشكلة الأساسية، وقد يوصي الطبيب بأدوية للمساعدة في الالتهاب، وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الجيوب الأنفية طويلة الأمد إلى الجراحة.

6. صداع الحرمان من النوم

لا يدرج التصنيف الدولي لاضطرابات الصداع، الطبعة الثالثة (ICHD-3)، صداع الحرمان من النوم كنوع رسمي من الصداع.

ومع ذلك، يمكن أن يتسبب اضطراب النوم، مثل انقطاع النفس أثناء النوم، في استيقاظ الأشخاص وهم يعانون من الصداع.

قد يحدث صداع التوتر عندما يتسبب قلة النوم في إفراز الجسم لكمية أقل من مادة كيميائية تُعرف باسم الأوركسين، ويلعب الأوركسين دورًا في وظيفة الجهاز العصبي والنوم والإثارة.

7. صداع النوم

يمكن أن يتسبب صداع النوم في استيقاظ الشخص من النوم، عادةً في نفس الوقت كل ليلة، وتستمر هذه الآلام عادة لمدة 15 دقيقة على الأقل وتميل إلى التأثير على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر.

لا يعرف الأطباء سبب حدوثها، ولكن قد تكون هناك روابط بينها وبين إدارة الألم أو نوم حركة العين السريعة أو إنتاج الميلاتونين.

8. الألم العصبي القذالي

يتضمن الألم العصبي القذالي تهيج الأعصاب المؤدية من العمود الفقري إلى أعلى الرأس، وقد يسبب هذا ألمًا في الجزء الخلفي أو أعلى الرأس.

قد يشعر الشخص وكأن هناك شريطًا مشدودًا على رأسه، وقد يعاني أيضًا من وخز أو وخزات من الألم المروع، وقد يشعر فروة الرأس بالحساسية، وقد تكون عيون الشخص حساسة للضوء.

الأسباب المحتملة تشمل:

صدمة في الجزء الخلفي من الرأس

ضغط الأعصاب بسبب شد عضلات الرقبة

ضغط العصب

العدوى والالتهاب

يجري الطبيب اختبارات للبحث عن سبب أساسي، على الرغم من عدم وجود سبب واضح في بعض الأحيان.

9. الصداع الناجم عن الإفراط في تناول الأدوية

قد يؤدي الاستخدام المتكرر لمسكنات الآلام المتاحة دون وصفة طبية أو الموصوفة طبيًا إلى الإفراط في تناول الأدوية أو الصداع المرتد، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصداع الأخرى، مثل الصداع النصفي المستمر، معرضون بشكل خاص للصداع الناجم عن الإفراط في تناول الأدوية.

يضع الطبيب في اعتباره احتمالية الإصابة بالصداع الناجم عن الإفراط في تناول الأدوية إذا تم تشخيص الشخص بحالة صداع أولية ويعاني من الصداع لمدة 15 يومًا على الأقل في الشهر.

علاج الصداع أعلى الرأس

توجد عدة طرق لعلاج الصداع، وقد يوصي الأطباء بمسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs).

قد يوصون أيضًا بخيارات العلاج التكميلية أو الطبيعية، بما في ذلك:

المكملات الغذائية، مثل عشبة الزبدة والمغنيسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية

العلاج بالتدليك

تقنيات الاسترخاء، مثل التأمل أو التصوير الموجه

الحصول على القدر المناسب من النوم

الوخز بالإبر

التغذية الراجعة البيولوجية

إذا حدد الطبيب سببًا محددًا للصداع، فقد يقدم علاجًا لمعالجة السبب.

متى يجب استشارة الطبيب

يجب على الشخص طلب المساعدة الطبية إذا كان يعاني من:

صداع شديد ومفاجئ

صداع مستمر لا يستجيب للعلاج المنزلي

أعراض أخرى، مثل الغثيان وتغيرات الرؤية

قد يصف الطبيب أدوية أو يجري اختبارات لمعرفة ما إذا كان هناك سبب أساسي يحتاج إلى علاج محدد.

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