9 طرق بسيطة للتخلص من الصداع النصفي بالمنزل، تعرف عليها

تساعد العلاجات المنزلية المختلفة في تخفيف أعراض الصداع النصفي ومنع حدوث النوبات، ومن الأمثلة على ذلك تغيير النظام الغذائي والزيوت الأساسية والعلاج بالضغط على نقاط معينة من الجسم وغير ذلك.

تختلف نوبات الصداع النصفي عن أنواع الصداع الأخرى، وقد تشمل أعراض الصداع النصفي ما يلي:

التغيرات البصرية

الحساسية للصوت أو الضوء أو الرائحة

الغثيان أو القيء

ويمكن أن تساعد العديد من الأدوية في علاج أو منع نوبات الصداع النصفي كما قد تكون العلاجات الطبيعية قادرة على توفير تخفيف إضافي للأعراض، وفقا لموقع “medical news today” الطبي.

النظام الغذائي

قد يجد الشخص أن تغيير نظامه الغذائي يساعد في منع نوبات الصداع النصفي، وذلك لأن بعض الأطعمة المحددة هي محفزات للصداع النصفي بالنسبة لبعض الأشخاص.

تتضمن بعض الأمثلة الشائعة للأطعمة التي يمكن أن تسبب الصداع النصفي ما يلي:

اللحوم المصنعة

الكحول

الشوكولاتة

الكافيين

ويمكن للأشخاص محاولة تحديد محفزات الصداع النصفي المحتملة من خلال الاحتفاظ بمذكرات الأعراض والبحث عن الأنماط.

الزيوت العطرية الأساسية

قد يرغب بعض الأشخاص في تجربة استنشاق الزيوت الأساسية للمساعدة في تخفيف التوتر والقلق والصداع.

وجدت أحد المراجعات البحثية ان أنواع من الزيوت العطرية تحتوي على مكونات يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الصداع النصفي. وتشمل:

اللافندر

النعناع

البابونج

الريحان

الزنجبيل

بعد مسحوق الزنجبيل آمن وفعال في علاج الأشخاص المصابين بالصداع النصفي، ويقلل بشكل كبير من الألم بعد ساعتين، كما يساعد الزنجبيل أيضًا في تخفيف الغثيان والقيء.

إدارة الإجهاد

وفقًا لمؤسسة الصداع النصفي الأمريكية، يتسبب الإجهاد في ظهور الأعراض لدى حوالي 70٪ من الأشخاص المصابين بالصداع النصفي، ويؤدي ذلك إلى خلق حلقة مفرغة حيث يؤدي ألم الصداع النصفي إلى تفاقم التوتر، مما يؤدي بعد ذلك إلى حدوث صداع نصفي آخر.

من الأفضل كلما أمكن ذلك الحد من المواقف التي يمكن أن تؤدي إلى التوتر، وقد يساعد إيجاد وسائل مثل كتابة اليوميات وممارسة التمارين الرياضية والتأمل.

اليوجا

يمكن أن تكون اليوجا مفيدة في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من نوبات الصداع النصفي من خلال تقليل تكرارها ومدتها وألمها.

الكافيين

في حين أفاد بعض الأفراد أن الكافيين يمكن أن يؤدي إلى نوبة صداع نصفي، اقترح آخرون أن تناول الكافيين يوقف أعراض الصداع النصفي لديهم.

بالإضافة إلى ذلك، قد يجد بعض الأشخاص أن شرب مشروب يحتوي على الكافيين قد يوفر راحة خفيفة بعد تعرضهم لنوبة صداع نصفي.

التدليك

يساعد تدليك العضلات في الرقبة والكتفين في تخفيف التوتر وتخفيف آلام الصداع النصفي، وقد يقلل التدليك أيضًا من التوتر.

يستفيد الشخص من التدليك الاحترافي، ويمكن لأي شخص مهتم بالتدليك الذاتي للصداع النصفي أن يحاول أخذ كرة تنس نظيفة والوقوف على الحائط لدحرجتها مع بعض الضغط على طول الكتفين والظهر.

المغنيسيوم

يؤدي نقص معدن المغنيسيوم الأساسي إلى إثارة هالة الصداع النصفي أو الصداع النصفي أثناء الدورة الشهرية.

خلصت احد المراجعات البحثية إلى أن المغنيسيوم التكميلي قد يساعد في علاج الصداع النصفي، وخاصة جنبًا إلى جنب مع أدوية الصداع النصفي النموذجية.

الفيتامينات

قد تقلل فيتامينات ب من تكرار الصداع النصفي وشدته، وتلعب دورًا في تنظيم الناقلات العصبية في الدماغ.

ووجدت أحد المراجعات أن فيتامين ب 2 بجرعة 400 مجم يوميًا لمدة 3 أشهر كان له تأثير كبير على عدد الأيام ومدة وتكرار ودرجة الألم لنوبات الصداع النصفي.

ويلعب فيتامين د أيضًا دورًا في تكرار نوبات الصداع النصفي، حيث وجدت احد الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي ونقص فيتامين د عانوا من أيام أكثر من آلام الصداع النصفي مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من نقص الفيتامين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.