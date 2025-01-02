جامعة قناة السويس تناقش متطلبات تطبيق مواصفات الآيزو

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن تعزيز الجودة في كافة القطاعات الأكاديمية والإدارية يعد أولوية قصوى لتحقيق التميز المؤسسي الذي تسعى إليه الجامعة.

رئيس جامعة قناة السويس يشيد بدور مركز ضمان جودة التعليم

كما أشاد رئيس جامعة قناة السويس بالدور الهام الذي يقوم به مركز ضمان الجودة ووحداته في الكليات لتحقيق معايير الأداء المتميز، مشيرًا إلى أن تطبيق المواصفات القياسية يُسهم في تعزيز الكفاءة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

جانب من ورشة العمل،فيتو

جانب من ورشة العمل،فيتو

انعقاد ورشة عمل بكلية الزراعة

جاء ذلك خلال انعقاد ورشة عمل بكلية الزراعة، لمناقشة متطلبات تطبيق مواصفات الآيزو ISO 9001/2015 وISO 21001:2018، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور وإشراف عام الدكتور محمود فرج، عميد الكلية، وإشراف الدكتور حمدي عطا الله مدير مركز ضمان الجودة.

وشهدت الورشة مشاركة فعّالة من الدكتور محمد الأمين، الذي قام باستعراض ما تم إنجازه في ملف الآيزو الخاص بالكلية.

جانب من ورشة العمل،فيتو

جانب من ورشة العمل،فيتو

وحضر الورشة التي أقيمت بجامعة القناة الدكتور تامر أيوب، منسق الآيزو بالكلية، بالإضافة إلى منسقي الآيزو بالأقسام العلمية والإدارات المختلفة بكلية الزراعة.

وتناولت الورشة متابعة الخطوات التي تم إنجازها في إعداد الملفات النمطية لكل قسم بالكلية، مع تقديم شرح وافٍ لمتطلبات تطبيق المواصفات القياسية الدولية، بما يشمل إعداد الملفات النمطية والوثائق اللازمة.

جانب من ورشة العمل،فيتو

كما أجاب الدكتور محمد الأمين على استفسارات الحضور، موضحًا كيفية إعداد الملفات والوثائق المطلوبة لتحقيق معايير الجودة وفقًا للمواصفات.

واختتمت الورشة بالتأكيد على أهمية التعاون بين مركز ضمان الجودة بجامعة القناة ووحداته بالكليات لضمان تطبيق فعّال لمعايير الآيزو، ما يعكس التزام جامعة قناة السويس برفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز دورها في خدمة المجتمع الأكاديمي.

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