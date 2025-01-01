الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس جامعة القناة يتفقد سير الامتحانات بكليتي التجارة والهندسة بالفترة المسائية (صور)

جانب من تفقد الامتحانات،فيتو
جانب من تفقد الامتحانات،فيتو

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية داخل لجان الامتحانات بكليتي التجارة والهندسة، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية في ظل الالتزام بالمعايير الأكاديمية والإجراءات التنظيمية خلال الفترة المسائية.  

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أبرز الحضور خلال جولة رئيس الجامعة 

ورافق رئيس جامعة القناة في الجولة  الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمُشرف العام على كلية الهندسة. 

جانب من تفقد الامتحانات،فيتو
جانب من تفقد الامتحانات،فيتو
جانب من تفقد الامتحانات،فيتو
جانب من تفقد الامتحانات،فيتو
جانب من تفقد الامتحانات،فيتو
جانب من تفقد الامتحانات،فيتو

تفقد كلية التجارة  

واستُقبل رئيس جامعة قناة السويس، ونوابه بكلية التجارة من قبل الدكتورة سلوى فراج، عميد الكلية، والدكتورة ريمان عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو العلا، منسق البرامج الجديدة، والدكتور أحمد ربيع، نائب أمين الكلية.  

جانب من تفقد الامتحانات،فيتو
جانب من تفقد الامتحانات،فيتو
جانب من تفقد الامتحانات،فيتو
جانب من تفقد الامتحانات،فيتو
جانب من تفقد الامتحانات،فيتو
جانب من تفقد الامتحانات،فيتو

عدد الطلاب الممتحنين في الفترة المسائية 

أدى طلاب الفرقة الأولى امتحاناتهم في مختلف الشُعب، حيث بلغ عدد الطلاب المنتظمين 527 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب بنظام الانتساب 262 طالبًا وطالبة، ليصل الإجمالي إلى 789 طالبًا وطالبة.

وفي الفرقة الثالثة، بلغ عدد الطلاب المنتظمين 916 طالبًا وطالبة، و377 طالبًا وطالبة بنظام الانتساب، ليصل إجمالي عدد طلاب الفرقة الثالثة إلى 1293 طالبًا وطالبة. وبذلك بلغ إجمالي عدد طلاب كلية التجارة الذين أدوا الامتحانات يوم 1 يناير 2025 ما مجموعه 2082 طالبًا وطالبة.

جانب من تفقد الامتحانات،فيتو
جانب من تفقد الامتحانات،فيتو
جانب من تفقد الامتحانات،فيتو
جانب من تفقد الامتحانات،فيتو
جانب من تفقد الامتحانات،فيتو
جانب من تفقد الامتحانات،فيتو

وفي شعبة اللغة الإنجليزية، خاض 172 طالبًا وطالبة امتحان مادة "Commercial Studies in Arabic" داخل لجان مجهزة بالكامل لضمان توفير بيئة مريحة وملائمة للطلاب. 

 

وخلال الجولة تم التركيز على توفير التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة داخل اللجان، مع التأكد من التزام جميع الطلاب والمراقبين بالإجراءات الوقائية والصحية لضمان سلامة الجميع.

 

اشادة رئيس الجامعة بمستوى تنظيم الامتحانات 

و أشاد الدكتور ناصر مندور بمستوى التنظيم داخل اللجان وبجهود الكلية في توفير المناخ الملائم للطلاب أثناء الامتحانات.  

 

وفي كلية الهندسة، استُقبل رئيس الجامعة من قِبل الدكتور إبراهيم القرش، مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية وعميد الكلية الأسبق، والدكتور باسم الهادي السعيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأحمد سرواح، أمين الكلية. 

جانب من تفقد الامتحانات،فيتو
جانب من تفقد الامتحانات،فيتو
جانب من تفقد الامتحانات،فيتو
جانب من تفقد الامتحانات،فيتو
جانب من تفقد الامتحانات،فيتو
جانب من تفقد الامتحانات،فيتو

وأدى 90 طالبًا وطالبة امتحاناتهم في الفترة الصباحية موزعين على ثلاث لجان امتحانية مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية. وفي الفترة المسائية، خاض 20 طالبًا وطالبة امتحاناتهم في أجواء تتسم بالهدوء والتنظيم. 

 

وأكد الدكتور ناصر مندور على أهمية التزام المراقبين بالقواعد والإجراءات المحددة لضمان نزاهة العملية الامتحانية. 

 

كما أشار إلى ضرورة تقديم الدعم الكامل للطلاب، موضحًا أن الهدف من الجولة هو التأكد من جاهزية القاعات الامتحانية، وتوافر سبل الراحة التي تُمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم بيسر وهدوء. 

 

وأثنى على الجهود المبذولة من إدارات الكليات في متابعة تنفيذ الخطط الامتحانية وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

 

تأتي هذه الجولة في إطار حرص الجامعة على متابعة سير الامتحانات ميدانيًا، وضمان توفير بيئة أكاديمية متميزة تسهم في تحقيق التفوق العلمي للطلاب.

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس الجامعة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس كلية التجارة كلية الهندسة إمتحانات الفصل الدراسي الاول

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