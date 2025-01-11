حصاد نشاط مركز جامعة القناة لخدمات الطلاب ذوي الهمم خلال 2024

شهد مركز جامعة قناة السويس، لخدمات الطلاب ذوي الهمم خلال عام 2024 نشاطًا حافلًا بالإنجازات، حيث قدم خدمات متعددة لنحو 523 طالبًا وطالبة من ذوي الهمم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ذوي الهمم وتوفير بيئة تعليمية واجتماعية دامجة لهم.

تاريخ المركز ونشأته

وتأسس المركز في يونيو عام 2022 بعد توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة وهيئة الأمديست الممثلة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

مركز خدمات الطلاب ذوى الهمم،فيتو

مركز خدمات الطلاب ذوى الهمم،فيتو

تطوير المركز منذ تاريخ إنشائه

ومن جانبه أوضح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة بذلت جهودًا كبيرة في تطوير المركز، حيث تم تعديل وتجهيز الإنشاءات الهندسية بما يتناسب مع احتياجات الطلاب ذوي الهمم.

أبرز الخدمات التي يقدمها المركز

تضمنت هذه الجهود إنشاء مطالع "رامبات" وفق كود الإتاحة الدولي لتسهيل استخدام الكراسي المتحركة، وإعادة تصميم البنية الداخلية للمركز بما يتناسب مع الإعاقات المختلفة، فضلًا عن توفير المرافق المناسبة والمسطحات الأخضر أمام المدخل.



مركز خدمات الطلاب ذوى الهمم،فيتو

مركز خدمات الطلاب ذوى الهمم،فيتو

وأشار رئيس جامعة القناة، إلى تجهيز المركز بالأثاث المكتبي وأحدث أجهزة الحاسب الآلي والوسائل التعليمية الإلكترونية بالتعاون مع هيئة الأمديست، حيث اكتملت التجهيزات في مايو 2024.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، أن المركز لعب دورًا محوريًا في تذليل العقبات أمام الطلاب ذوي الهمم لتحقيق التفوق الأكاديمي.

وتابع: تم توفير المناهج الدراسية بصيغ قابلة للطباعة بطريقة برايل، مع توزيع أدوات تعليمية وأجهزة حاسب آلي ناطقة للطلاب المكفوفين، كما أُعيدت طباعة مقررات كلية الألسن بمختلف اللغات الأجنبية وتوزيع أجهزة لابتوب حديثة.

وشدد عبد النعيم على أهمية الجهود المبذولة في توعية أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكيفية التعامل مع زملائهم من ذوي الهمم، ما ساهم في تعزيز بيئة جامعية دامجة ومتكاملة.

وعلى الصعيد الاجتماعي، نظم المركز العديد من الفعاليات لتعزيز اندماج الطلاب في المجتمع الجامعي، وأُقيم إفطار جماعي للطلاب وذويهم، حيث تم توزيع كوبونات مالية لشراء ملابس العيد.

مركز خدمات الطلاب ذوى الهمم،فيتو

مركز خدمات الطلاب ذوى الهمم،فيتو

وأطلق المركز أيضًا قافلة طبية شاملة للكشف على الطلاب وأسرهم وتقديم العلاج المجاني لهم.

أوضح الدكتور سامح عباس، مدير المركز، أن المركز يحرص على تأهيل الطلاب ذوي الهمم للمساهمة في سوق العمل، وتم عقد دورات تدريبية وورش عمل للتعريف بحقوق ذوي الإعاقة، تضمنت توعية الطلاب غير ذوي الإعاقة بقضايا زملائهم وتشجيعهم على التطوع.

وأضاف: كما أُقيمت ورشة عمل مع أولياء الأمور لتوفير الدعم اللازم خلال فترة الامتحانات، إلى جانب ورشة تعريف بقانون حقوق ذوي الإعاقة لعام 2018 بالتعاون مع هيئة الأمديست.

شهد عام 2024 أيضًا إقامة عدد من الفعاليات الكبرى التي استضافها المركز، أبرزها افتتاح المركز رسميًا في 9 أكتوبر بحضور وفد من هيئة الأمديست الأمريكية ورئيس الجامعة الدكتور ناصر مندور.

شهد الحفل تقديم فقرات فنية أظهرت مواهب الطلاب ذوي الهمم وحظيت بتقدير كبير، ونظم المركز أسبوعًا كاملًا تحت مظلة مبادرة "تمكين" للتوعية بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة، حيث عُقدت فعاليات لتعزيز الدمج الجامعي لهم.

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