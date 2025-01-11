رئيس جامعة قناة السويس: مركز مصر الرقمية قدم خدمات لـ14 ألف مستفيد خلال 2024 (صور)

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الدور الريادي الذي يقوم به مركز إبداع مصر الرقمية "كرياتيڤا الإسماعيلية"، والذي يُعد أحد المشروعات الرئاسية المتميزة تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

نموذج مبتكر لدعم الشباب

وأكد رئيس جامعة قناة السويس، أن المركز يُعد نموذجًا مبتكرًا لدعم الشباب وريادة الأعمال، حيث نجح خلال عام 2024 في تقديم خدماته لأكثر من 14 ألف مستفيد، شملت رواد أعمال، مهنيين مستقلين، وطلاب وخريجين من أبناء الجامعة ومحافظة الإسماعيلية.

مركز كرياتيڤا بجامعة قناة السويس،فيتو

تطوير المهارات التقنية

وأفاد رئيس جامعة القناة أن المركز أسهم في تطوير المهارات التقنية والمهنية من خلال تدريب أكثر من 5,000 مستفيد في مجالات الإبداع وريادة الأعمال والتكنولوجيا.

تقديم باقة من التدريبات

كما قدم المركز بجامعة قناة السويس تدريبًا متخصصًا لـ 300 متدرب على أحدث المعدات والتقنيات في مجال التصنيع الرقمي والإلكترونيات، ما يعكس اهتمام المركز بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. هذا بجانب دعمه لأكثر من 50 مشروع تخرج، حيث تم تحويل أفكار الطلاب إلى نماذج عملية قابلة للتطبيق، بما يساهم في بناء مجتمع مبتكر.



مركز كرياتيڤا بجامعة قناة السويس،فيتو

الدور المميز للمركز في احتضان الفكر الناشئة للمشروعات

وأشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بالدور المتميز لمساحات العمل المشتركة بالمركز، التي استفاد منها أكثر من 4,000 فرد، فضلًا عن احتضان 118 فكرة وشركة ناشئة، بينها 4 شركات حصلت على خدمات احتضان متكاملة. كما نظّم المركز 43 فعالية توعوية وورش عمل حضرها أكثر من 5,000 طالب وطالبة من مختلف الكليات بجامعة قناة السويس.

مركز كرياتيڤا بجامعة قناة السويس،فيتو

كما كان من أبرز البرامج التي قدمها المركز خلال العام، برنامج التدريب الصيفي المميز لطلاب كلية التجارة (برامج مميزة)، الذي شارك فيه حوالي 200 طالب، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل مثالية لأكثر من 600 مهني مستقل لدعم أنشطتهم في العمل الحر.



مركز كرياتيڤا بجامعة قناة السويس،فيتو

وأوضحت الدكتورة ياسمين محمد حسن أن المركز شهد زيارات بارزة خلال العام، من بينها زيارة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والتي أكدت على أهمية دعم الحكومة المصرية للابتكار والتكنولوجيا وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.

مركز كرياتيڤا بجامعة قناة السويس،فيتو

أضافت الدكتورة ياسمين محمد حسن، مدير مركز كرياتيڤا الإسماعيلية، أن المركز يمثل بيئة محفزة للإبداع وريادة الأعمال، ويعد منصة متكاملة لتنمية المهارات التكنولوجية والمهنية للشباب.

وأضافت أن الإنجازات التي حققها المركز خلال العام جاءت بفضل الدعم المستمر من فريق العمل المتميز، الذي يضم المهندس خالد حسن عيادة، مدير شركة "KAAF" المشغلة للمركز، والمهندس أحمد خيري، منسق البرامج، والمهندس محمد صفوت، مدير العمليات بشركة "KAAF".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.