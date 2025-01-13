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كندا ترسل 60 رجل إطفاء للمساعدة في إخماد حرائق كاليفورنيا

حرائق الغابات، فيتو
حرائق الغابات، فيتو

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أنه سيرسل 60 رجل إطفاء إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية للمساعدة في إخماد حرائق الغابات.

كندا تساعد في إخماد حرائق كاليفورنيا

وفي منشور على منصة "إكس"، قال ترودو: إن كندا تساعد منطقة لوس أنجلوس مع استمرار حرائق الغابات العديدة في تدمير المنطقة.

وأرسل ترودو ناقلات جوية ورجال إطفاء إلى لوس أنجلوس. وقال مسؤولون حكوميون: إن هناك المزيد من الأفراد والمعدات من أونتاريو وكيبيك وألبرتا جاهزة للتعبئة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وفي منشور آخر على "إكس"، قال ترودو: إن كندا والولايات المتحدة أكثر من مجرد جارتين.

وكتب: "نحن أصدقاء، خاصة عندما تصبح الأوقات صعبة، كانت كاليفورنيا تدعمنا دائمًا عندما نكافح حرائق الغابات في الشمال. الآن، كندا تدعمهم".

 

عدد القتلي جراء حرائق الغابات في كاليفورنيا

 

وبلغ عدد الوفيات بسبب حرائق الغابات 24 شخصًا حتى مساء الأحد، وظلت الحرائق في الغالب خارج نطاق السيطرة، فيما لا تزال أوامر الإخلاء قائمة.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم  حالة الطوارئ في وقت سابق من هذا الأسبوع ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل من قبل وزارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس مع طرح أسئلة حول إمدادات المياه في المدينة.

يذكر أن المساعدة الكندية تأتي في أوقات حرجة بين البلدين، حيث اختلف ترودو والرئيس المنتخب دونالد ترامب حول خطة التعريفة الجمركية التي وضعها الأخير، والتي من شأنها أن ترفع الأسعار بالنسبة لكندا، ووسط استقالة ترودو، واقتراح ترامب دمج الولايات المتحدة وكندا.

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