البيت الأبيض يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم، تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

البيت الأبيض يكشف تفاصيل الاتصال بين بايدن ونتنياهو

وقال البيت الأبيض، إن بايدن بحث مع نتنياهو مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الرهائن استنادا إلى خطته إلى مايو 2024.

وتابع البيت الأبيض، أن بايدن أكد لنتنياهو الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار بغزة وإعادة الرهائن وتعزيز المساعدات الإنسانية.

ولفت، إلى أن نتنياهو شكر بايدن على دعمه الدائم لإسرائيل والدعم الأمريكي الاستثنائي لأمن إسرائيل ودفاعها.

نتنياهو يجري محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، محادثة مع الرئيس الأمريكى، جو بايدن، وذلك في ظل تقدم المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل أسرى.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى محادثة الآن مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وناقش رئيس الوزراء مع الرئيس الأمريكي التقدم في المفاوضات للإفراج عن المختطفين، وأطلعه على التفويض الذي منحه لوفد المفاوضات في الدوحة لتعزيز عملية الإفراج عن المختطفين.

كما أعرب عن شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس القادم دونالد ترامب على التعاون في سبيل هذه المهمة المقدسة.

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