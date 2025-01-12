حركة فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة الأسرى

قال الدكتور إياد زنيط، المتحدث باسم حركة فتح، إن الخلاف الرئيسي في صفقة الأسرى يكمن في مسألة الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، موضحًا أن المرحلة الأولى تتضمن الإفراج عن عدد من الجنود الإسرائيليين بجانب كبار السن والمرضى لتسيير الاتفاق.

ولفت إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يسعى لضمان تنفيذ شروط المرحلة الأولى بالكامل قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

صفقة الأسرى الإسرائيليين

وأضاف عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التوقيت يسهل على نتنياهو تقديم الصفقة للإسرائيليين على أنها نجاح جزئي من صفقة الأسرى، حيث يستفيد من استعادة بعض الأسرى الإسرائيليين دون الحاجة للتعهد بوقف إطلاق النار بشكل كامل.

موقف نتنياهو من وقف إطلاق النار في غزة

وأشار إلى أن نتنياهو لا يبدو راغبًا في وقف إطلاق النار تمامًا في قطاع غزة، معتبرًا أن الظروف الدولية أصبحت ناضجة لإنجاز صفقة الأسرى، ويعني ذلك أيضًا تراجع إيران في المنطقة، وتغير الوضع السياسي اللبناني، فضلًا عن الضغوط المصرية الواضحة التي تمنع أي تهجير للفلسطينيين إلى سيناء.

إخلاء مناطق في غزة

ونوه أن هناك بعض التسريبات التي تشير إلى استعدادات لإخلاء مناطق معينة في قطاع غزة، مثل محور فلادلفيا، لكن هذا يأتي في مراحل لاحقة، مؤكدًا أن الفلسطينيين يدعمون أي خطوة تساهم في تقليص العدوان الإسرائيلي رغم النتائج الكارثية التي خلفها الاحتلال في القطاع.

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