اشتباكات بين المتظاهرين المستوطنين وشرطة الاحتلال في تل أبيب (فيديو)

نشبت مشادات عنيفة بين شرطة الاحتلال وبين عدد كبير من المتظاهرين في تل أبيب الذين تجمعوا للمطالبة بصفقة تبادل لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، معبرين عن غضبهم من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتظاهر الآلاف في الشوارع مطالبين بالإفراج عن الأسرى المتبقين في غزة، والضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

‼️🚨 مشاهد جديدة من اشتباكات بين المتظاهرين المستوطنين والشرطة الاسرائيلية في تل ابيب pic.twitter.com/H0oC1xbMow January 11, 2025

ودعا المتظاهرون إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورددوا شعارات انتقادية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، كما كانت هناك دعوات لاستقالته وإجراء انتخابات جديدة.

وأظهر مقطع فيديو جموع المتظاهرين حاملين لافتات وأعلاما.

‼️🚨 مشاهد اخرى من المظاهره في تل ابيب للمطالبه بإخراج الاسرى من قطاع غزة pic.twitter.com/y9g0jqIym0 — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) January 11, 2025

وأقيمت المظاهرة الأكبر في تل أبيب، ويتهم المتظاهرون نتنياهو بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، فيما قال مكتب رئيس الوزراء إنه عقد اجتماعا مساء السبت لتقييم الوضع بشأن الأسرى والمفقودين في غزة.

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