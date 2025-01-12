الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

اشتباكات بين المتظاهرين المستوطنين وشرطة الاحتلال في تل أبيب (فيديو)

اشتباكات بين المتظاهرين
اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة الاحتلال، فيتو

نشبت مشادات عنيفة بين شرطة الاحتلال وبين عدد كبير من المتظاهرين في تل أبيب الذين تجمعوا للمطالبة بصفقة تبادل لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، معبرين عن غضبهم من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتظاهر الآلاف في الشوارع مطالبين بالإفراج عن الأسرى المتبقين في غزة، والضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ودعا المتظاهرون إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورددوا شعارات انتقادية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، كما كانت هناك دعوات لاستقالته وإجراء انتخابات جديدة.

وأظهر مقطع فيديو جموع المتظاهرين حاملين لافتات وأعلاما.

وأقيمت المظاهرة الأكبر في تل أبيب، ويتهم المتظاهرون نتنياهو بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، فيما قال مكتب رئيس الوزراء إنه عقد اجتماعا مساء السبت لتقييم الوضع بشأن الأسرى والمفقودين في غزة.

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تل أبيب إطلاق سراح الأسرى قطاع غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو غزة

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