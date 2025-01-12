الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نائب ترامب: هذا هو الثمن الذي ستدفعه حماس حال عدم التوصل لصفقة قبل 20 يناير

فانس وترامب، فيتو
فانس وترامب، فيتو

قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن الثمن الذي قد تدفعه حركة حماس هو تمكين الولايات المتحدة لدولة الاحتلال من القضاء على ما تبقى منها.

 

تهديد ترامب لحركة حماس

وأضاف فانس: "ترماب هدد حماس بشكل واضح بأنها ستدفع ثمنا غاليا إذا لم يتم التوصل لصفقة قبل وصوله البيت الأبيض".

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه إذا لم تتم إعادة الأسرى الإسرائيليين بحلول موعد تنصيبي فإن أبواب الجحيم ستفتح على مصراعيها.

 

إطلاق سراح الأسري من قطاع غزة

ويوم الإثنين الماضي، عاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى التهديد من جديد بخصوص الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، قبل تنصيبه في 20 يناير الجاري.

وعندما سُئل عما يعنيه عندما قال سابقًا إنه سيكون هناك "جحيم يدفع ثمنه" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل توليه منصبه في 20 يناير، قال ترامب في مقابلة إذاعية مع المذيع المحافظ هيو هيويت: "بالضبط ما تقوله - إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء الرهائن بحلول الوقت الذي أتولى فيه منصبي، فسيكون هناك جحيم يدفع ثمنه".

 

ترامب أفضل صديق لـ دولة الاحتلال

وأضاف ترامب: "أنا أفضل صديق لإسرائيل.. لقد نقلت السفارة إلى القدس - كان كل شيء جيدًا، بما في ذلك اتفاقيات إبراهيم، وكل حدث إيجابي كبير في إسرائيل مؤخرًا كان بفضلي. يجب أن أشير أيضًا إلى أنني أؤيد السلام - الآن هو الوقت المناسب".

ويضيف: "لا أعتقد أنني مضطر للخوض في هذا الأمر، لكن لن تكون الكلمة "لا تفعل"، كما تعلمون"، في إشارة إلى التحذير الذي أطلقه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 10 أكتوبر 2023، في خطاب تعهد فيه بدعم الاحتلال في أعقاب 7 أكتوبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيه دي فانس ترامب نائب الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة البيت الأبيض حماس حركة حماس دولة الإحتلال إسرائيل

مواد متعلقة

ترامب يهاجم رجال الإطفاء بسبب حرائق لوس أنجلوس

أبواب الجحيم ستفتح على مصراعيها، تهديد جديد من ترامب بشأن الأسرى الإسرائيليين

نساء البيت الأبيض.. ترامب يجدد الثقة بالمرأة ويضعها بالواجهة.. سوزي وايلز تحطم السقف الزجاجي وتصبح أول امرأة تتولى منصبا كبيرا.. وميلانيا تعود للأضواء.. وأوشا دي فانس تكسر الحدود

كان عدوا لترامب ووصفه بهتلر، معلومات عن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الجديد
ads

الأكثر قراءة

أورلاندو يفوز على شباب بلوزداد ويتأهل رفقة الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال

سعر آيفون 15 فى مصر بعد تطبيق الرسوم الجمركية

نائبة برلمانية تحصل على 258 جنيها مقابل تقبيل يد الرئيس التركي أردوغان (فيديو)

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

استمرار أزمات شركة الملابس الجديدة بالزمالك، الأبيض يظهر بزيه القديم في مباراة بلاك بولز

فيلم رعب واللاعبون نطقوا الشهادتين، كواليس أزمة طائرة بيراميدز في أنجولا

وزير العدل يمنح العاملين بشركات توزيع الكهرباء الضبطية القضائية

نائب ترامب: هذا هو الثمن الذي ستدفعه حماس حال عدم التوصل لصفقة قبل 20 يناير

منوعات

المزيد

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك على حدود الأردن

نائبة برلمانية تحصل على 258 جنيها مقابل تقبيل يد الرئيس التركي أردوغان (فيديو)

أوكرانيا تتجه لإلغاء الدراسة الإلزامية لمواد الفيزياء والأحياء والكيمياء

السجن 8 سنوات لسيدة طعنت شخصًا بمقص في الأردن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الاحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأحد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الثنائي المصري يسيطر على أوروبا.. أرقام رائعة لمحمد صلاح ومرموش (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الأصفاد، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 49 من سورة إبراهيم (فيديو)

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يرد على المشككين في تدوين السيرة النبوية بإصدار جديد

تفسير رؤية صلاة الجنازة في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن ارتكاب الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية