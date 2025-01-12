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رياضة

الدوري الإيطالي، التعادل السلبي يسيطر علي الشوط الأول من مباراة روما وبولونيا

روما
روما

تعادل فريق روما مع نظيره بولونيا سلبيا بدون أهداف في اللقاء الذي يجمع بينهم  مساء اليوم الأحد، على ملعب “ريناتو دال آرا” ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي

تشكيل روما ضد بولونيا في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: مانشيني، هوملز، نديمبا ندياكا

خط الوسط: سايليمايكرز، كوني، باريديس، أنجيلينو، بيليجريني 

خط الهجوم: ديبالا، دوبفيك

تشكيل بولونيا ضد روما في الدوري الإيطالي

حارسة المرمى: سكوبوفسكي

خط الدفاع: بوش، بويكاما، لوكومي، ميراندا

خط الوسط: مورو، فريولر، أوديغارد

خط الهجوم: ندويو، كاسترو، كارلسون

 

 

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بولونيا روما الدوري الإيطالي

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