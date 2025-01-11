تشكيل مباراة يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي

أعلن تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن تشكيل البيانكونيري لديربي الليلة أمام تورينو، على ملعب الأخير، بمنافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

ويفقد يوفنتوس خدمات الجناح فرانسيسكو كونسيساو والمهاجم دوسان فلاهوفيتش، بسبب الإصابة، مما اضطر موتا للدفع بنيكو جونزاليس ليلعب كمهاجم وهمي خلال الديربي.

تشكيل يوفنتوس أمام تورينو

دي جريجوريو - سافونا - جاتي - كالولو - ماكيني - كوبمينرز - تورام - يلدز - دوجلاس لويز - مبانجولا - جونزاليس.

تشكيل تورينو ضد يوفنتوس

وأعلن باولو فانولي مدرب تورينو، تشكيله التالي:

فانيا ميلنكوفيتش سافيتس - فوفادا - كوكو - ماريبان - سوسا - ريتشي - لينيتي - لازارو - فلاسيتش - كرامو - أدامز.

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