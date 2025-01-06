روما يحسم ديربي العاصمة أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي

نجح روما في حسم ديربي العاصمة الإيطالية لصالحه، بعدما تغلب 2-0 على لاتسيو، ضمن منافسات الجولة 19 من الكالتشيو.

روما يفوز بالديربي



وكرر روما، تفوقه على لاتسيو، حيث فاز عليه للمباراة الثانية على التوالي، بعدما تغلب عليه في آخر مواجهة بينهما في الموسم الماضي بنتيجة 1-0.



وتقدم روما عن طريق لورينزو بيليجريني في الدقيقة العاشرة، وأضاف أليكسيس سالميكرز، الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وأكمل لاتسيو، المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه تاتي كاستيلانوس في الدقيقة (90+5).

ورفع روما رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، بفارق نقطتين خلف أودينيزي صاحب المركز التاسع.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد لاتسيو عند 35 نقطة في المركز الرابع.

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