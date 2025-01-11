يوفنتوس يتعادل مع تورينو 1/1 في الدوري الإيطالي

تعادل فريق تورينو مع ضيفه يوفنتوس بهدف لكل منهما، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب أولمبيكو دي تورينو، بمنافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة تورينو ضد يوفنتوس وطرد المدربين

سجل كينان يلدز هدف يوفنتوس في الدقيقة 8، وتعادل نيكولا فلاسيتش لفريق تورينو في الدقيقة 45.

وتعرض باولو فانولي مدرب تورينو، وتياجو موتا مدرب يوفنتوس للطرد من قبل حكم المباراة.

وافقد يوفنتوس خدمات الجناح فرانسيسكو كونسيساو والمهاجم دوسان فلاهوفيتش، بسبب الإصابة، مما اضطر موتا للدفع باللاعب نيكو جونزاليس ليلعب كمهاجم وهمي خلال الديربي.

تشكيل يوفنتوس أمام تورينو

بدأ يوفنتوس بقيادة مديره الفني تياجو موتا مباراة تورينو، بتشكيل ضم:

دي جريجوريو - سافونا - جاتي - كالولو - ماكيني - كوبمينرز - تورام - يلدز - دوجلاس لويز - مبانجولا - جونزاليس.

تشكيل تورينو ضد يوفنتوس

وأعلن باولو فانولي مدرب تورينو، تشكيله الذي بدأ به مواجهة يوفنتوس:

فانيا ميلنكوفيتش سافيتس - فوفادا - كوكو - ماريبان - سوسا - ريتشي - لينيتي - لازارو - فلاسيتش - كرامو - أدامز.

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