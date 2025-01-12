غزة وتبادل الأسرى، تفاصيل اتصال الوداع بين بايدن ونتنياهو

أجرى الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته جو بايدن، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا ربما يكون الأخير مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمناقشة مفاوضات صفقة التبادل، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

بايدن يناقش مع نتنياهو صفقة الأسري ووقف إطلاق النار بغزة

وقال نتنياهو عقب انتهاء الاتصال فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية: بحثت مع بايدن مفاوضات تحرير الرهائن في غزة وأطلعته على التقدم فيها.

اجتماع بين نتنياهو والمتطرف سموتريتش لإقناعه بالصفقة

ويعقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، اجتماعا مع رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية (المتطرف)، بتسلئيل سموتريتش، بهدف الاطلاع على موقفه في حال جرت المصادقة على صفقة مع حماس لـ تبادل أسرى، وما إذا كان حزب الصهيونية الدينية سينسحب من الحكومة.

ويعارض حزب الصهيونية الدينية صفقة تبادل أسرى، لكن وزراءه وأعضاء في الكنيست لم يوضحوا إذا كانوا سيعارضونها فقط أم أنه سينسحبون من الحكومة في حال المصادقة عليها.

ووصفت وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك (المتطرفة)، الصفقة بأنها "جائزة للإرهاب" وقالت خلال مقابلة إذاعية إن "نتنياهو يعرف خطوطنا الحمراء، وآمل ألا يتحداها".

غزة، فيتو



ويجري بنيامين نتنياهو محادثات مع سموتريتش، في الأسابيع الأخيرة، على إثر إدراكه أن ثمة احتمالا مرتفعا أن ينسحب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزراء حزبه من الحكومة في حال المصادقة على صفقة تبادل أسرى، حسبما ذكر موقع "واللا" العبري.

مخاوف نتنياهو من تفكك حكومته بسبب إقرار الصفقة

وأضاف موقع "واللا"، أنه بهدف منع انسحاب حزبي الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" من الحكومة، سيحاول نتنياهو إقناع سموتريتش بمعارضة الصفقة وألا ينسحب من الحكومة، لأنه في حال انسحاب الحزبين لن يكون للحكومة أغلبية داعمة في الكنيست حتى الانتخابات العامة المقبلة.

وتتواصل في هذه الأثناء المفاوضات حول تبادل أسرى في الدوحة، التي توجه إليها أمس رئيس الموساد والشاباك ومندوب الجيش الإسرائيلي في طاقم المفاوضات.

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