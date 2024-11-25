من الضفة إلى غزة.. حلم تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وسيناء.. المخطط يعتمد على تسليح المستوطنين والمجازر والانتهاكات ضد أصحاب الأرض

دولة إسرائيل يجب أن تضم دمشق، والأردن وأجزاء من مصر -سيناء- ولبنان والسعودية والعراق، تلك كانت تصريحات وزير المالية الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فى لقاء تلفزيونى عام 2016، وهو ذاته صاحب تصريح فرض السيادة على الضفة الغربية عام 2025.

حلم إسرائيل الكبرى والهيكل المزعوم لا يفارق العقلية الصهيونية منذ عقود، وعندما تمكن هؤلاء من الوصول إلى الحكم فى عهد نتنياهو المشؤوم، يعتبرون الفرصة مواتية لتحقيق الحلم التاريخى القائم على العقيدة دفعة واحدة، وبالطبع مثلما الضفة جزء أساسى من المشروع بهدف تهجير أهلها إلى الأردن، لم تكن سيناء وما يدور فى غزة بعيدة عن الخرائط المرسومة فى ذهن هؤلاء.

تهجير سكان الضفة

من جانبها قالت الدكتورة هبة جمال الدين، مدرس دبلوم الدراسات الإسرائيلية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، إن هناك مخططا إسرائيليا لضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين منها منذ قدوم حكومة اليمين المتطرف، وبدأت حكومة اليمين المتطرف بتوزيع الأسلحة على المستوطنين اليهود فى الضفة لارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم ومنازلهم لإجبارهم على الرحيل وترك أراضيهم.

وأضافت، أن عملية التهجير فى الضفة الغربية أسهل بالنسبة لدولة الاحتلال من قطاع غزة، لأن الكثير من سكان الضفة الغربية لديهم جنسيات أخرى، بالإضافة أن لهم صلة قرابة بالكثير من المواطنين الأردنيين، وستعمل دولة الاحتلال على زيادة الضغط على الفلسطينيين بالضفة الغربية لإجبارهم على التوجه إلى الحدود الأردنية، وأيضا ستسهل الإدارة الأمريكية لمن يرغب بالخروج من الضفة أو غزة السفر إلى الدول الأخرى والحصول على الجنسيات بسهولة.

الأطماع فى سيناء

ويقول اللواء محمد عبد الواحد، الخبير فى الشأن الأمنى والاستراتيجي، أنه منذ بدء العدوان على غزة فى أكتوبر 2023، هناك مخطط إسرائيلى واضح ومكشوف يهدف لتدمير قطاع غزة والسيطرة على حدوده لخنق الشعب ودفعهم لتركه طواعية لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف، أن الاحتلال سيطر على محور فيلادلفيا وقطع أوصال القطاع، وبهذه الطريقة نجح فى عزل غزة بالكامل عن محيطها الإقليمى وعن مصر تمامًا، وعن العالم الخارجى أيضًا من خلال الخناق البرى والبحري، ويعمل حاليا على عزل شمال القطاع بالكامل من خلال إنشاء محور مشابه لـ نتساريم، وهناك تصريحات عن إعادة استيطان المنطقة وبالتالى فإن المخطط واضح وهو تهجير أصحاب الأرض إلى الوسط والجنوب وجعل الحياة مستحيلة، وصولا إلى تنفيذ مخطط تهجير الغزيين القسرى إلى سيناء وهو ما يريده اليمين المتطرف، أو الطوعى إلى أوروبا عبر بعض المراكب.

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