ابتكار دواء جديد لعلاج التهاب المثانة في روسيا

ابتكر علماء الجامعة التكنولوجية الروسية دواءًا على شكل غشاء (شريط) صالح للأكل يحتوي على أحادي السكاريد ومستخلص ثمار العنيبية الحامضة‏.

أحادي السكاريد ومستخلص ثمار العنيبية الحامضة‏

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، يشير المكتب الإعلامي للجامعة إلى أنه على عكس الأقراص يسمح شكل الجرعة الجديد بامتصاص المواد الفعالة بصورة أسرع.

الأمراض الالتهابية في الجهاز البولي التناسلي

وتقول الباحثة ماريا زولوتاريوفا: "من الضروري جدا في حالة التهاب المثانة، بدء العلاج فور ظهور الأعراض الأولى للمرض. ويعتبر الشريط الفموي في هذه الحالة، مثاليا، لأنه بإمكان المصاب حمله معه وتناوله دون استخدام الماء، حيث يسمح الاتصال المباشر للشريط بالغشاء المخاطي لتجويف الفم بدخول المواد الفعالة إلى الجسم بصورة أسرع. كما أن هذا الشريط يجمع بين مكونين - مستخلص ثمار العنيبية الحامضة (Cranberry)‏ وأحادي السكاريد (D-مانوز)، لذلك لا حاجة لتناولهما على حدة".

ووفقا للمبتكرين، أكدت الاختبارات فعالية النشاط المضاد للبكتيريا للشكل الجديد للدواء وقدرته على الوقاية من الأمراض الالتهابية في الجهاز البولي التناسلي وعلاجها.

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