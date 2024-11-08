علاقة الإمساك المزمن بالتبول اللاإرادي لدى الأطفال والبالغين، وطرق علاجه بالمنزل

الإمساك يمكن أن يسبب التبول اللا إرادي عن طريق الضغط على المثانة، مما يجعل من الصعب على الأطفال البقاء جافًا في الليل.

يحدث التبول اللا إرادي، المعروف أيضًا باسم سلس البول الليلي، عندما يتبول الشخص عن غير قصد أثناء النوم.

وهناك العديد من أسباب التبول اللا إرادي، بما في ذلك الإمساك والتاريخ العائلي وبعض الحالات الطبية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

العلاقة بين سلس البول الليلي والإمساك

الإمساك والتبول اللاإرادي مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، فعندما يتراكم البراز في المستقيم، يمكن أن يدفع ضد المثانة، مما يجعل من الصعب التحكم في التبول في الليل.

يحدث هذا الارتباط عند الأطفال والبالغين، على الرغم من أن الأنماط والأسباب يمكن أن تختلف قليلًا بينهما.

الإمساك والتبول اللاإرادي عند الأطفال

تُظهر الأبحاث أن الإمساك شائع عند الأطفال الذين يبللون الفراش لأنه يمكن أن يؤثر على كيفية عمل المثانة بطرق مختلفة، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى:

الضغط على المثانة: يمكن للإمساك المزمن أن يمد المستقيم، ويضغط على المثانة

الإمساك: قد يعاني الأطفال المصابون بالإمساك من ضعف في تنسيق عضلات قاع الحوض، مما قد يؤدي إلى ضعف تنسيق ونشاط هذه العضلات أثناء التبول والتغوط.

الإمساك والتبول اللاإرادي عند البالغين

على الرغم من أنه أقل شيوعًا، إلا أن البالغين المصابين بالإمساك المزمن قد يعانون أيضًا من التبول اللاإرادي بسبب.

إجهاد عضلات الحوض: يمكن أن يؤدي الإمساك المزمن إلى إجهاد مطول، مما قد يضعف عضلات الحوض، ويمكن أن يؤدي ضعف عضلات قاع الحوض إلى صعوبة التحكم في المثانة، مما قد يسبب التبول اللاإرادي.

تلف الأعصاب: يمكن أن يؤدي الإمساك المستمر أو الشديد إلى إضعاف الأعصاب التي تنظم وظيفة المثانة والأمعاء، مما يؤدي إلى التبول اللاإرادي.

ضغط المثانة: كما هو الحال مع الأطفال، يمكن أن يزيد الإمساك من الضغط في البطن والحوض، مما يضغط على المثانة، وهذا يجعل من الصعب على المثانة الاحتفاظ بالبول، مما يسبب التسرب أو التبول اللاإرادي.

ما العلامات والأعراض الأخرى للإمساك؟

تشمل الأعراض الأخرى للإمساك ما يلي:

خروج براز صلب أو متكتل

ألم أو إجهاد أثناء التبرز

الشعور بأن الشخص لم يفرغ أمعائه

انتفاخ البطن أو آلام البطن

قلة الشهية

التبرز أقل من ثلاث مرات في الأسبوع

يمكن أن يساعد التعرف على هذه الأعراض مبكرًا في إدارة الإمساك ومنع المضاعفات مثل التبول اللاإرادي.

ما الأسباب الأخرى للتبول اللا إرادي عند الأطفال والبالغين؟

إلى جانب الإمساك، يمكن أن تسبب عوامل مختلفة التبول اللاإرادي، وتشمل بعض الأسباب المحتملة للتبول اللاإرادي عند الأطفال ما يلي:

الوراثة: يزيد التاريخ العائلي للتبول اللاإرادي من احتمالية إصابة الطفل به، وإذا كان كلا الوالدين مصابين بالتبول اللاإرادي، فهناك احتمال بنسبة 70%.

التهابات المسالك البولية: يمكن أن تجعل التهابات المسالك البولية من الصعب على الأطفال التحكم في مثانتهم، سواء أثناء النهار أو في الليل.

الهرمونات: لا ينتج بعض الأطفال ما يكفي من هرمون مضاد لإدرار البول (ADH)، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج البول في الليل.

التوتر والقلق: يمكن أن تؤدي العوامل النفسية، بما في ذلك القلق والضيق العاطفي، إلى التبول اللاإرادي.

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والاضطرابات السلوكية: الأطفال الذين يعانون من هذه الحالات هم أكثر عرضة لتبول الفراش.

في البالغين، يمكن أن ينتج التبول اللاإرادي عن عوامل مختلفة مثل:

مشاكل البروستاتا: يمكن أن تتداخل حالات مثل تضخم البروستاتا الحميد (BPH) أو الانسدادات الأخرى مع وظيفة المثانة، مما يؤدي إلى التبول اللاإرادي.

التهابات المسالك البولية: قد تهيج هذه الالتهابات المثانة، مما يجعل الشخص يشعر بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر، مما قد يؤدي إلى التبول اللاإرادي.

مرض السكري والعوامل الهرمونية: يمكن أن تؤدي مشاكل التحكم في نسبة السكر في الدم أو اختلال التوازن الهرموني إلى زيادة إنتاج البول في الليل.

الاضطرابات العصبية: يمكن أن تتداخل حالات مثل مرض باركنسون أو السكتة الدماغية أو إصابات الحبل الشوكي مع الإشارات التي تتحكم في المثانة، مما يتسبب في التبول اللاإرادي.

الأدوية: يمكن لبعض الأدوية مثل مدرات البول التي تجعل الشخص يتبول أكثر أن تزيد من فرص التبول اللاإرادي عن طريق التأثير على التحكم في المثانة.

سعة المثانة الصغيرة: يعاني بعض الأشخاص من سعة مثانة أصغر، إما بشكل طبيعي أو بسبب حالات صحية أخرى، مما يعني أن مثانتهم لا تستطيع الاحتفاظ بالكثير من البول طوال الليل.

اضطرابات النوم: يمكن أن يؤدي انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم إلى إطلاق هرمون يزيد من إنتاج البول أثناء الليل، مما يؤدي إلى التبول اللاإرادي.

علاج التبول اللا إرادي المرتبط بالإمساك عند البالغين والأطفال

يمكن أن يتضمن التعامل مع التبول اللاإرادي المرتبط بالإمساك عدة استراتيجيات اعتمادًا على شدة الإمساك والتبول اللاإرادي أو السبب الكامن وراءه، تشمل الاستراتيجيات الشائعة:

اعتماد تغييرات في النظام الغذائي مثل تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف وشرب الكثير من الماء لتليين البراز وتحسين انتظام الأمعاء

تشجيع زيارات المرحاض المنتظمة حوالي أربع إلى سبع مرات في اليوم، وخاصة قبل النوم، للتعامل مع التبول اللاإرادي

تجنب الكافيين والحد من السوائل في المساء لمنع إنتاج البول الزائد في الليل ممارسة تدريب المثانة عن طريق حبس البول تدريجيًا لفترة أطول أثناء النهار لزيادة سعة المثانة

البقاء نشطًا عن طريق المشي أو التمدد أو اللعب في الهواء الطلق لدعم حركات الأمعاء الصحية

تناول الأدوية الموصوفة، مثل ديسموبريسين للمساعدة في تقليل عدد مرات الحاجة إلى التبول في الليل

استخدام مذكرات لمراقبة تناول السوائل ونوبات التبول اللاإرادي لتحديد الأنماط والمحفزات

تجربة أجهزة إنذار الرطوبة التي توقظ الشخص بمجرد بدء التبول

تقديم مكافآت صغيرة أو مدح لتحفيز الأطفال وتشجيعهم على قضاء ليالٍ جافة