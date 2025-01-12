الأحد 12 يناير 2025
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ضبط 2 طن لحوم وأسماك مجهولة المصدر خلال حملة مكبرة في الشرقية

بيطري الشرقية:ضبط
بيطري الشرقية:ضبط طنين لحوم مخالفةوأسماك مجهولةالمصدر-فيتو

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري  بمحافظة الشرقية ان إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية بالإشتراك مع الجهات المعنية بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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تحرير 14 محضر 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير ١٤ محضر  مخالفة وضبط  ٢طن و١٠٠ كجم  لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم مجمدة ومصنعات لحوم ودواجن وكبدة وأسماك مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المسطحات المائية ومباحث التموين

جاء ذلك بالاشتراك مع مباحث التموين وشرطة البيئة والمسطحات المائية والرقابة الإدارية والرقابة التموينية  والرقابة  الصحية ومجالس المدن.

محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار،

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التاكد من صلاحية المنتجات

وشدد على التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك. 

 

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حملات تفتيشية ضبط سوق اللحوم ضبط سوق الاسماك اللواء دكتور ابراهيم مدير مديرية الطب البيطري محافظة الشرقية الجهات المعنية

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