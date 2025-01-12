“الثقافية” تعرض 5 أفلام قصيرة بالأسبوع الثالث من "سيما 36"

يواصل قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية وأكاديمية الفنون – المعهد العالي للسينما، تنظيم فعاليات برنامج "سيما 36".

حيث يعرض الأسبوع الثالث من البرنامج، والذي يوافق الأربعاء القادم (15 يناير)، باقة متنوعة من الأفلام القصيرة التي تستعرض قضايا إنسانية ومجتمعية عبر رؤى سينمائية مبتكرة، وذلك بقاعة سينما الحضارة بساحة الأوبرا، في الساعة السادسة مساءً.

ويُدير فعاليات النقاش الخاصة بالأفلام الدكتور أشرف راجح، الأستاذ بقسم السيناريو، بحضور نخبة من النقاد وصناع الأفلام، في أمسية تهدف إلى خلق حوار ثقافي حول القضايا التي تعالجها الأعمال المعروضة وأساليب معالجتها الفنية.

أفلام الأسبوع الثالث من “سيما 36”

الأفلام المعروضة هي: "كفتة بالصلصة" إخراج تامر زين، ويطرح تساؤلات حول قيمة العائلة وروابطها في ظل انشغالات الحياة اليومية.

فيلم "أحمر" – إخراج جميلة ويفي، يتناول الفيلم قضايا اجتماعية حساسة من خلال شخصية الدكتورة ليلى، التي تضطر لمواجهة الضغوط العائلية، بينما تستقبل في عيادتها عروسًا شابة تعيش تجربة مشابهة من القهر المجتمعي، مما يكشف عن أوجه متداخلة لمعاناة النساء في مختلف الأدوار الحياتية.

فيلم"بيت الفن والتراث" – إخراج نبيل عجايبي، يسعى الفيلم إلى إلقاء الضوء على أهمية حماية التراث المصري والحرف التقليدية من الاندثار، عبر استعراض تجربة الفنان ويصا واصف، الذي آمن بقدرة الإنسان البسيط على الإبداع إذا توفرت له الظروف الملائمة، ليبرز كيف استطاع تقديم أعمال فنية استثنائية وصلت إلى المعارض الأوروبية.

فيلم"جو- أرض" إخراج عبد العظيم أيمن، يصطحب الفيلم المشاهد في مغامرة يومية مع الشاب أسامة، أحد طياري الباراموتور في مصر، مستعرضًا تفاصيل هذه الرياضة الجديدة التي بدأت تنتشر عالميًا وتواجه تحديات في مصر، مقدّمًا رؤية قريبة لعالم المغامرات الجوية.

فيلم "طرح النيل" إخراج نصرة الذهبي، فيلم يوثق السيرة الذاتية للفنان التشكيلي محمد عبلة، الحائز على وسام "جوته" للفنون من ألمانيا عام 2022، يتناول الفيلم مسيرته الفنية والإنسانية، وعلاقته الوثيقة بقضايا المجتمع وهمومه، مستعرضًا أبرز المحطات التي شكّلت شخصيته الإبداعية.

برنامج "سينما سنة وتلاتين"

يأتي برنامج "سينما سنة وتلاتين" كجزء من رؤية صندوق التنمية الثقافية لإعادة إحياء التراث السينمائي المصري، وتعزيز مكانة السينما كوسيلة للتعبير الثقافي والاجتماعي، وخلق مساحة للحوار الإبداعي بين الفنانين والجمهور، مع التأكيد على أهمية السينما في تسليط الضوء على قضايا المجتمع الملحة وإلهام الأجيال الجديدة، بتذكرة مخفضة للجمهور بقيمة (30 جنيها) دعمًا لصناعة السينما الوثائقية والقصيرة والتسجيلية وأفلام التحريك والتجريب والأعمال الأولى لشباب المخرجين.

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