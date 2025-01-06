عرض "قهوة فريال" و"فردة شمال" بسينما الحضارة الأربعاء المقبل

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، أكاديمية الفنون "المعهد العالي للسينما" والمركز القومي للسينما، ثاني فعاليات "سيما 36" لدعم شباب السينمائيين من المستقلين والأكاديميين، في السادسة مساء الأربعاء القادم 8 يناير بسينما متحف سراي الجزيرة بساحة دار الأوبرا.

ويتم تسليط الضوء على إبداعات طلاب المعهد العالي للسينما من خلال تقديم مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة التي تعكس رؤيتهم الفنية ومهاراتهم السينمائية.

"قهوة فريال" إخراج مهند الكاشف

ويشهد البرنامج عرض مجموعة من الأفلام المتميزة، من بينها: "قهوة فريال" إخراج مهند الكاشف

وتدور أحداثه حول لقاء إنساني عابر ما بين شاب عازف موسيقي وإحدى نزيلات مستشفى الأمراض النفسية.

"فردة شمال" إخراج سارة رزيق

وهو فيلم روائى قصير يدور حول موقف من حياة غاندى ويتطرق لمشهد في حياة طفلين يجمعهما موقف انساني فارق وحساس

"أحمر ناري" إخراج سهى سمير

ويدور حول كريم الذي يفتقد والدته التي تتلقى العلاج من مرض السرطان في الخارج وتتوالى احداث الفيلم

"شقة المبتديان" اخراج محي الدين يحيى

ويدور حول هدي التي تقرر بعد وفاة زوجها ان تعود الى منزلها القديم المهجور في شارع "المبتديان".

يعقب العروض ندوة مع صناع الأفلام المشاركة يديرها الدكتور أشرف راجح أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما.

مبادرة "السيما 36”

جدير بالذكر أن مبادرة "السيما 36” هي بتذكرة دخول مخفضة (30 جنيه) للفرد دعمًا لصناعة السينما في مصر خاصة الأفلام الوثائقية والقصيرة والتسجيلية وأفلام التحريك والتجريب والأعمال الأولى لشباب المخرجين.

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