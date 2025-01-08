الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

التنمية الثقافية يحتفي بالعام الجديد في بيت السحيمي

حفلًا موسيقيًا غنائيًا
حفلًا موسيقيًا غنائيًا للفنان "أحمد عبد الرحمن والأصدقاء"

 ينظم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفلًا موسيقيًّا غنائيًّا للفنان "أحمد عبد الرحمن والأصدقاء" وذلك في الثامنة من مساء غدًا الخميس الموافق ٩ يناير الجاري، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالعام الجديد. 

حفل أحمد عبد الرحمن والأصدقاء 

وتتضمن فقرات الحفل تقديم باقة من أجمل وأشهر أغنيات احتفالات العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

ويشارك الفنان أحمد عبد الرحمن في الحفل مجموعة من الفنانين المصريين الأصدقاء والأساتذة الأكاديميين المُتخصصين في الموسيقى والأغاني العالمية منهم السوبرانو  "ريهام ذو الفقار"، "ليديا زكي"، "جهاد عصام". الميتزو سوبرانو "سلمى فايد"، "هبة شريف". التينور "أحمد النقيب"، "محمود عزمي ". الباريتون "بشر شقير"، والباص "نادر ناجي".

 

 

كما يصاحبهم الأصدقاء العازفين "مروة عمرو عبد المنعم" على آلة الفيولينة، "تامر البرازيلي" إليكتريك جيتار، "ميرنا جمال" ألة الفلوت، "ريهام زيدان" باص جيتار" و"رامي فايز" بيركشن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيت السحيمي وزارة الثقافة صندوق التنمية الثقافية التنمية الثقافية إحتفالات العام الجديد
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: كارثة جديدة بالخانكة، قصة مأساوية في طلاق رنا سماحة، إمام عاشور يرد على احتفاله المثير، حادث مروع لإعلامي شهير

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

ناصف ساويرس يدرس مغادرة بريطانيا بسبب زيادة الضرائب

القصة الكاملة لشراء إيلون ماسك لنادي ليفربول وموقف محمد صلاح

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 ببداية التعاملات

مرتضى منصور: شاليمار الشربتلي تخشى الحضور أمام المحكمة

قطر تصدر بيانا بشأن الخرائط الإسرائيلية المزعومة التي تشمل أجزاء من دول عربية

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

منوعات

المزيد

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

حريق ضخم قرب لوس أنجلوس يدمر فيلات بملايين الدولارات ويجبر الآلاف على الفرار (فيديو)

مصرع وإصابة 6 أشخاص وإنقاذ آخر بتحطم طائرة في أستراليا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 8-1-2025

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 8-1- 2025 بالأسواق

عباد الشمس يسجل 108 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 8-1-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

أكثر أندية سجل فيها محمد صلاح أهدافا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الحج وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

انتهاء الأجل، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 من سورة المنافقون

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية