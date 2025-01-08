التنمية الثقافية يحتفي بالعام الجديد في بيت السحيمي

ينظم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفلًا موسيقيًّا غنائيًّا للفنان "أحمد عبد الرحمن والأصدقاء" وذلك في الثامنة من مساء غدًا الخميس الموافق ٩ يناير الجاري، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالعام الجديد.

حفل أحمد عبد الرحمن والأصدقاء

وتتضمن فقرات الحفل تقديم باقة من أجمل وأشهر أغنيات احتفالات العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

ويشارك الفنان أحمد عبد الرحمن في الحفل مجموعة من الفنانين المصريين الأصدقاء والأساتذة الأكاديميين المُتخصصين في الموسيقى والأغاني العالمية منهم السوبرانو "ريهام ذو الفقار"، "ليديا زكي"، "جهاد عصام". الميتزو سوبرانو "سلمى فايد"، "هبة شريف". التينور "أحمد النقيب"، "محمود عزمي ". الباريتون "بشر شقير"، والباص "نادر ناجي".

كما يصاحبهم الأصدقاء العازفين "مروة عمرو عبد المنعم" على آلة الفيولينة، "تامر البرازيلي" إليكتريك جيتار، "ميرنا جمال" ألة الفلوت، "ريهام زيدان" باص جيتار" و"رامي فايز" بيركشن.

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