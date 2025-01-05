الأحد 05 يناير 2025
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ثقافة وفنون

بيت الغناء العربي يناقش إبداعات "سامي الحفناوي" في صالون مقامات

صالون مقامات، فيتو
صالون مقامات، فيتو

ينظم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية ثقافية مميزة ضمن سلسلة صالون"مقامات"، والذي يقام بالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، وذلك في السابعة مساء الخميس الموافق 9 يناير.

ويحمل الصالون هذا الشهر عنوان "الإبداع عند سامي الحفناوي: ما بين الأصالة والتجديد"، بحضور الملحن الكبير سامي الحفناوي، أحد أبرز الأسماء في مجال التلحين والتوزيع الموسيقى، لمناقشة رحلته الفنية المتميزة التي جمعت بين احترام التراث الموسيقي وأساليب التجديد الإبداعي.

يتخلل الأمسية فقرة فنية يقدمها الفنان محمد شوقي بمصاحبة فرقته الموسيقية، لتضيف بعدًا عمليًا يعكس روح التجديد التي يمثلها "الحفناوي".

سلسلة صالون مقامات

جدير بالذكر أن سلسلة "صالون مقامات"، التي تُقام بإشراف الناقدة الدكتورة إيناس جلال الدين، تهدف إلى إحياء التراث الموسيقي العربي وتعزيز الوعي الفني لدى الجمهور، ويعد منصة لربط الحاضر بالماضي، من خلال مناقشة قضايا فنية مهمة واستضافة رواد الموسيقى والغناء العربي، بما يواكب روح العصر ويحافظ على الهوية الثقافية.

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