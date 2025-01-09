90 جنيها للتذكرة، أمسية إنشاد ديني بقبة الغوري غدًا

ينظم مركز إبداع قبة الغوري - بشارع الأزهر - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غد الجمعة الموافق 10 يناير، أمسية دينية يُحييها الشيخ حسين البيومي ومجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

انفردت الفرقة بتقديم قصائد التراث الصوفي على الدفوف دون غيرها من الآلات الموسيقية، منها قصائد الأئمة: البوصيري، كعب بن زهير، حسان بن ثابت، أبو حنيفة النعمان، وبعض قصائد المديح التي كتبها نُخبة من علماء الأزهر الشريف منها قصائد الإمام صالح الجعفري والشيخ التيجاني.

مجلس الصلاة على النبي

الشيخ حسين البيومي رئيس رابطة مجالس الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم بمصر والعالم الإسلامي..ويشاركه في أمسية مجلس الذكر والصلاة على النبي مجموعة متميزة من المبتهلين الشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.