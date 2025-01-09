الخميس 09 يناير 2025
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ثقافة وفنون

90 جنيها للتذكرة، أمسية إنشاد ديني بقبة الغوري غدًا

الشيخ حسين بيومي،
الشيخ حسين بيومي، فيتو

ينظم مركز إبداع قبة الغوري - بشارع الأزهر - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غد الجمعة الموافق 10 يناير، أمسية دينية يُحييها الشيخ حسين البيومي ومجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

انفردت الفرقة بتقديم قصائد التراث الصوفي على الدفوف دون غيرها من الآلات الموسيقية، منها قصائد الأئمة: البوصيري، كعب بن زهير، حسان بن ثابت،  أبو حنيفة النعمان، وبعض قصائد المديح التي كتبها نُخبة من علماء الأزهر الشريف منها قصائد الإمام صالح الجعفري والشيخ التيجاني.

مجلس الصلاة على النبي

الشيخ حسين البيومي رئيس رابطة مجالس الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم بمصر والعالم الإسلامي..ويشاركه في أمسية مجلس الذكر والصلاة على النبي مجموعة متميزة من المبتهلين الشباب.

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قطاع صندوق التنمية الثقافية الشيخ حسين البيومي إبداع قبة الغوري الأزهر الشريف الآلات الموسيقية التنمية الثقافية الصلاة على النبى
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