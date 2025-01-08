أول فيديو لحادث التصادم المروع بكفر طنبدى في المنوفية

حصلت فيتو على أول فيديو لـ حادث التصادم المروع الذى وقع قبل قليل بين سيارة ملاكى بتوك توك ودراجة نارية الذى وقع بطريق قرية كفر طنبدى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالمنوفية

وأصيب 8 اشخاص أصيبوا ولقي شخص مصرعه جراء جراء اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية وتوك توك، بطريق كفر طنبدى التابعة لمركز شبين الكوم فى محافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر الازم بالواقعة.

إصابة 8 اشخاص ووفاة حالة فى حادث بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير امن المنوفية اختطارا من مأمور مركز شبين الكوم يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق كفر طنبدى التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية حيث اصطدم حيث اصطدم توك توك بسيارة ملاكي بدراجة نارية واسفر الحادث عن وقوع 8 اصابات وفاة حالة واحدة حتى الان.

وتم الدفع بـ 6 سيارات من من مرفق الاسعاف لنقل المصابين للمستشفى الجامعي بشبين الكوم لتلقي الاسعافات الاوليه كما تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى.

كما انتقلت قوة امنية من مركز شرطة شبين الكوم برئاسة الرائد محمد مغربي لمعاينه الحادث وتسيير الطريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.