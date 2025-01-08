الصحة: استخدام الكورتيزون والمضادات الحيوية في علاج الفيروسات التنفسية خطأ كارثي

أكد الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن استخدام أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية في علاج الفيروسات التنفسية خطأ كارثي، لافتا إلي أن استخدام الكورتيزون يكون بشروط.

لا يوجد داع لاستخدام المضادات الحيوية



وأشار إلى أنه لا يوجد داع لإستخدام المضادات الحيوية في العدوي التنفسية طالما لا يوجد إفرازات في الأنف ملونة وصورة الدم طبيعية.

وأكد أن استخدام المضادات الحيوية يجب أن يكون تحت إشراف طبي، مشيرا إلى أن المريض أثناء التعافي من فيروس يمكن أن يصاب بنوع آخر من الفيروسات التنفسية وتظهر الأعراض من جديد.



دول العالم تحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية



وتابع حديثه أن دول العالم كلها تحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية موضحا أن كثرة الافراط في المضادات الحيوية يمكن أن يجعل ظهور اصابات بالتهاب رئوي كثيرة لا تجد مضاد حيوي لعلاجها.

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية أنه لم تعد تظهر اي مضادات حيوية جديدة.

وأضاف أستاذ الأمراض الصدرية أن المضادات الحيوية لا علاقة لها بعلاج الفيروسات التنفسية.

الطبيب من يحدد نوع الالتهاب سواء بكتيري أو فيروسي



وأشار الي أن الطبيب هو الذي يحدد نوع الالتهاب سواء بكتيري أو فيروسي، مشيرا الي أن أي عدوي تنفسية يمكن للطبيب التفرقة اذا كانت بكتيرية أو فيروسية من إفرازات الأنف أو البلغم.

وأوضح أنه إذا كانت إفرازات الأنف أو البلغم بيضاء وشفافة تكون العدوي فيروسية بينما اذا تغير اللون كانت العدوي بكتيرية.

وأشار الي أن صورة الدم تحدد نوع الالتهاب فاذا كانت كرات الدم في معدلها الطبيعي يكون الالتهاب فيروسي.



استخدام أدوية خوافض حرارة ومضاد للإحتقان

ونصح اي انسان يصاب بأعراض الإنفلونزا او العدوى التنفسية عليه أول ٢٤ ساعة استخدام أدوية خافض حرارة ومضاد للإحتقان.

وأشار إلي أن كبار السن وأصحاب أمراض المناعة، والامراض المزمنة من أول ظهور أعراض الفيروس التنفسي يجب اللجوء للطبيب لأنهم الفئات الأكثر عرضة الخطورة

وكذلك مرضى السمنة والحوامل.

بدوره كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، عن سر زيادة الإصابات بالفيروسات التنفسية خلال هذه الفترة سواء في مصر أو دول العالم.

وأشار إلى أن أغلب الفيروسات التنفسية الموجودة حاليا كانت موجودة منذ سنوات ثم اختفت فترة العزل أثناء جائحة كورونا، موضحا أن ظهور هذه الفيروسات جاء بعد التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية.

وأكد أن فيروس HMPV ينتمي للفيروسات الرئوية ويشبه فيروسات الإنفلونزا وكورونا حيث تسبب التهاب رئوي وليس فيروي مستجد أو خطير.

وأشار إلى أنه مع انتهاء موسم الشتاء والعدوى التنفسية سوف ينتهي الفيروس ويختفي مثل باقي الفيروسات التنفسية.

انتشار فيروس HMPV في الصين



وتابع حديثه بأن الخطورة من هذه الفيروسات تكون على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وضعف المناعة.



وأشار أن انتشار فيروس HMPV في الصين نتيجة أنها بلد مزدحمة تزيد الإصابات لديها، لافتا إلى أنها أعلنت حالة الطوارئ بتطبيق الإجراءات وقائية لتقليل الإصابات في موسم الشتاء

أعراض فيروس الميتانيمو البشري HMPV

وتشمل أعراض فيروس الميتانيمو البشري HMPV، وهي نفس أعراض الفيروسات التنفسية كالإنفلونزا والفيروس المخلوي وتشمل:

١- سعال

٢-كحة

٣-ارتفاع في درجات الحرارة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.