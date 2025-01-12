الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التفاصيل الكاملة لوفاة سيدة بسبب حقنة مضاد حيوي بالمنوفية

زوج المجني عليها،
زوج المجني عليها، فيتو

زكام وضيق فى التنفس وانفلونزا ربما ستذهب آثارها مع الوقت أو بعد تناول بعض الأدوية، هكذا كان الظن وهذا ما كان يدور بعقل السيدة الثلاثينية قبل أن تذهب إلى حيث شاء القدر أن تنتهي الرحلة.

 

استقلت جيهان الدراجة النارية تختبئ خلف زوجها من هواء الشتاء البارد بعد ان اتفقا أن يذهبا الى إحدى الصيدليات لشراء الدواء اللازم، إختلست بعض النظرات لشوارع قريتها التى تمر خلالها للمرة الأخيرة دون أن تدرى أنها أبدًا لن تعود.

حقنة مضاد حيوي تنهي حياة سيدة بالمنوفية

دقائق قليلة وتوقفت الدراجة أمام الصيدلية الموجودة بقرية إسطنها بالمنوفية ودخلت رفقة زوجها للصيدلى، أخبرته بما تعانى منه قبل أن يعلمها أنه سيعطيها حقنة مضاد حيوي تساعدها على الشفاء سريعًا.

 

بادرت جيهان وأعلمت الصيدلى أنها تعانى من حساسية من بعض الحقن وحجزت بالمستشفى من قبل بسبب ذلك، طمئنها قليلًا بأنه سيجرى اختبارًا فى البداية وقام بتركيب كانيولا وأعطاها جزء من الحقنة.

 

ثوان معدودة وبدأت جيهان تصرخ لزوجها قائلة: "الحقنى أنا بموت" ثم سقطت فاقدة الوعي، استغاث الزوج بالصيدلى ليخبره بأنها ستعود لوعيها بعد قليل لكن الوقت مر ولم تتغير حالتها بل بدأ جسدها يتحول للون الأزرق.

المسعفين حاولوا إنقاذها دون جدوى

اتصل الزوج بالإسعاف لإنقاذ زوجته واتجهت بها إلى مستشفى الباجور التخصصى، حيث حاول المسعف إنعاش قلبها طوال الطريق حتى نال منه التعب فطلب مساعدة زملاؤه بنقطة اسعاف سبك الضحاك ليرافقوهم الى المستشفى.

 

أخبر المسعف زوج السيدة بأن نسبة الوفاة تتخطى الـ 90% وأنها تحتاج لمعجزة لتعود للحياة مجددًا، لم يكترث الزوج كثيرًا بتلك الكلمات بل وجه نظره للسماء يرجو من خالقها أن يبقيها له ولأبنائه الثلاثة.

 

حاول أطباء مستشفى الباجور التخصصى إنعاش القلب ونجحوا في ذلك بعد مجهود مضن وتم نقلها للعناية المركزة، ليتفائل الزوج من جديد ويعود إليه الأمل بأن تمر تلك الأوقات وإن طالت لكن فى النهاية تعود معه إلى منزلها.

 

ساعات قليلة وأعلن الأطباء لزوجها بأن الروح قد غادرت الجسد وصعدت لخالقها وعليه أن يبدأ فى إجراءات دفنها ليقرر تحرير محضرًا رسميًّا ضد الصيدلى يتهمه فيه بالتسبب في وفاة زوجته وحرمانه وأطفاله منها للأبد، لتقرر النيابة العامة عرض الجثة على الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة واستدعاء الصيدلي للاستماع لأقواله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرية اسطنها مستشفى الباجور التخصصي المنوفية ضحية حقنة المضاد الحيوى بالمنوفية الباجور

مواد متعلقة

حزن بالمنوفية بعد مصرع أم واثنين من أبنائها في حادث سير

حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية تتسبب فى وفاة سيدة بالمنوفية

استجابة للأهالى، تشغيل 15 محبسا لغسل شبكات مياه منوف في المنوفية

أسرة الشهيد عمر القاضى بالمنوفية تعلن عن مسابقة القرآن الكريم السنوية

بعد 3 أعوام من الحادث، شاب ينفذ وعده للطفلة شروق آخر ضحايا معدية عزبة التفتيش بالمنوفية

أول فيديو لحادث التصادم المروع بكفر طنبدى في المنوفية

مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالمنوفية

إمام مسجد بالمنوفية يعفو عن شاب طعنه ويتنازل عن مليون جنيه ويهديه مصحفًا

ads

الأكثر قراءة

النيابة تبدأ التحقيق اليوم مع البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها

روسيا تعلق على مشاركة السجناء في إخماد حرائق كاليفورنيا، وتحذير عاجل لسكان لوس أنجلوس

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 12 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

أخبار مصر: 600 ألف معلم عجز المدرسين، هبوط اضطراري لطائرة بيراميدز، خطر يهدد سد النهضة، التحقيق مع هدير عبد الرازق

القاروص يسجل 350 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

9 فئات لا يجوز لهم الحصول على ترخيص سلاح وفقا للقانون

لبيب يضع أحمد سليمان في موقف محرج بسبب ميشالاك

حرائق لوس أنجلوس تقترب من منزل كامالا هاريس

منوعات

المزيد

9 أفراد، اختفاء عائلة جزائرية في عرض البحر

فشلت في الإقلاع، ركاب يفرون من طائرة أمريكية وسط حالة هلع

وفاة أكبر معمرة ليبية في مدينة زوارة عن 114 عاما

محتال يجمع 2.5 مليون دولار من بيع ماء زمزم مغشوش في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11-1-2025؟

تعرف على سعر السكر اليوم السبت في الأسواق

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك CIB

المزيد

انفوجراف

قبل كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 12 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 12 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 12 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية