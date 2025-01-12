التفاصيل الكاملة لوفاة سيدة بسبب حقنة مضاد حيوي بالمنوفية

زكام وضيق فى التنفس وانفلونزا ربما ستذهب آثارها مع الوقت أو بعد تناول بعض الأدوية، هكذا كان الظن وهذا ما كان يدور بعقل السيدة الثلاثينية قبل أن تذهب إلى حيث شاء القدر أن تنتهي الرحلة.

استقلت جيهان الدراجة النارية تختبئ خلف زوجها من هواء الشتاء البارد بعد ان اتفقا أن يذهبا الى إحدى الصيدليات لشراء الدواء اللازم، إختلست بعض النظرات لشوارع قريتها التى تمر خلالها للمرة الأخيرة دون أن تدرى أنها أبدًا لن تعود.

حقنة مضاد حيوي تنهي حياة سيدة بالمنوفية

دقائق قليلة وتوقفت الدراجة أمام الصيدلية الموجودة بقرية إسطنها بالمنوفية ودخلت رفقة زوجها للصيدلى، أخبرته بما تعانى منه قبل أن يعلمها أنه سيعطيها حقنة مضاد حيوي تساعدها على الشفاء سريعًا.

بادرت جيهان وأعلمت الصيدلى أنها تعانى من حساسية من بعض الحقن وحجزت بالمستشفى من قبل بسبب ذلك، طمئنها قليلًا بأنه سيجرى اختبارًا فى البداية وقام بتركيب كانيولا وأعطاها جزء من الحقنة.

ثوان معدودة وبدأت جيهان تصرخ لزوجها قائلة: "الحقنى أنا بموت" ثم سقطت فاقدة الوعي، استغاث الزوج بالصيدلى ليخبره بأنها ستعود لوعيها بعد قليل لكن الوقت مر ولم تتغير حالتها بل بدأ جسدها يتحول للون الأزرق.

المسعفين حاولوا إنقاذها دون جدوى

اتصل الزوج بالإسعاف لإنقاذ زوجته واتجهت بها إلى مستشفى الباجور التخصصى، حيث حاول المسعف إنعاش قلبها طوال الطريق حتى نال منه التعب فطلب مساعدة زملاؤه بنقطة اسعاف سبك الضحاك ليرافقوهم الى المستشفى.

أخبر المسعف زوج السيدة بأن نسبة الوفاة تتخطى الـ 90% وأنها تحتاج لمعجزة لتعود للحياة مجددًا، لم يكترث الزوج كثيرًا بتلك الكلمات بل وجه نظره للسماء يرجو من خالقها أن يبقيها له ولأبنائه الثلاثة.

حاول أطباء مستشفى الباجور التخصصى إنعاش القلب ونجحوا في ذلك بعد مجهود مضن وتم نقلها للعناية المركزة، ليتفائل الزوج من جديد ويعود إليه الأمل بأن تمر تلك الأوقات وإن طالت لكن فى النهاية تعود معه إلى منزلها.

ساعات قليلة وأعلن الأطباء لزوجها بأن الروح قد غادرت الجسد وصعدت لخالقها وعليه أن يبدأ فى إجراءات دفنها ليقرر تحرير محضرًا رسميًّا ضد الصيدلى يتهمه فيه بالتسبب في وفاة زوجته وحرمانه وأطفاله منها للأبد، لتقرر النيابة العامة عرض الجثة على الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة واستدعاء الصيدلي للاستماع لأقواله.

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