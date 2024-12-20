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مستشفى الباجور التخصصى تطلق خدمة الحجز الإلكتروني بالعيادات

مستشفى الباجور التخصصى،
مستشفى الباجور التخصصى، فيتو

 أطلقت مستشفى الباجور التخصصى فى محافظة المنوفية، خدمة الحجز الإلكتروني للكشف بالعيادات الموجودة داخل المستشفى، وذلك من خلال منصة تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

 

مستشفى الباجور توضح خطوات الحجز الإلكترونى بعياداتها

 نشرت المستشفى عبر صفحتها على فيس بوك "عزيزى المريض، فى إطار جهود أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتخفيف العبء عن المرضى وذويهم ولتوفير وقتكم، تم تفعيل خدمة الحجز الإلكترونى لعدد من العيادات عبر المنصة الإلكترونية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وتابعت: يمكنكم حجز مواعيد الكشف بسهولة ويسر من خلال المنصة الإلكترونية مما يساهم فى تحسين تجربتكم وتوفير الوقت والجهد، كما يمنكم أيضا إختيار الطبيب من خلال المنصة.

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