يبدأ في عمر الـ21، أعراض وطرق علاج الصلع الوراثي عند الرجال

الصلع الوراثي عند الرجال، قد يبدأ واحد من كل أربعة رجال في فقدان شعرهم قبل سن 21 عامًا، وتزداد هذه النسبة مع تقدم العمر.

والغالبية العظمى من الرجال الذين يصابون بالصلع يفعلون ذلك بسبب حالة وراثية تُعرف باسم الثعلبة الأندروجينية، والمعروفة باسم الصلع الوراثي عند الرجال، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

ويعد 95 بالمائة من تساقط الشعر عند الرجال ناتج عن الثعلبة الأندروجينية.

وهذه السمة الموروثة التي تميل إلى إعطاء الرجال خط شعر متراجع وتاج رقيق ناتجة عن الحساسية الوراثية لمنتج ثانوي من هرمون التستوستيرون يسمى ديهيدروتستوستيرون (DHT).

الصلع الوراثي عند الرجال

تميل بصيلات الشعر الحساسة لهرمون ثنائي هيدروتستوستيرون إلى الانكماش بمرور الوقت، ومع صغر حجم بصيلات الشعر المصابة، يصبح عمر كل شعرة أقصر، وفي النهاية، تتوقف البصيلات المصابة عن إنتاج الشعر، أو على الأقل نوع الشعر الذي اعتدت عليه.

في حالة الصلع الوراثي عند الذكور، يتبع تساقط الشعر عادةً نمطًا يمكن التنبؤ به، ويتضمن النمطان الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر ما يلي:

يبدأ الشعر في التساقط في أعلى الرأس وحول الصدغين، أو يبدأ الشعر في الانحسار من مقدمة خط الشعر، مما يدفع خط الشعر إلى الخلف على الرأس.

يتم تقييم درجة وتقدم الصلع عند الرجال من خلال نظام تصنيف نوروود، ويحتوي على سبع مراحل تقيس شدة ونمط تساقط الشعر والصلع.

في أي سن يبدأ الرجال في فقدان الشعر؟

يبدأ حوالي 25% من الرجال الذين يعانون من الصلع الوراثي عند الرجال في فقدان شعرهم قبل سن 21 عامًا، وبحلول سن 35 عامًا، يعاني حوالي 66% من الرجال من درجة ما من تساقط الشعر.

بحلول سن 50 عامًا، يعاني حوالي 85% من الرجال من تساقط الشعر بشكل ملحوظ.

أسباب أخرى لتساقط الشعر عند الرجال

على الرغم من أن الصلع الوراثي عند الرجال هو السبب الرئيسي للصلع، إلا أنه ليس الحالة الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر.

في حالة الصلع الوراثي عند الرجال، لا يعاني الشخص عادةً من أعراض أخرى بخلاف ترقق الشعر، ولكن مع أسباب تساقط الشعر الأخرى، قد يلاحظ أعراضًا أخرى أيضًا.

كما هو الحال مع معظم الأسباب الأخرى، لا يوجد دائمًا نمط تساقط شعر يمكن التنبؤ به كما هو الحال مع الصلع الوراثي عند الذكور، وبدلًا من ذلك، من المرجح أن يحدث تساقط الشعر في جميع أنحاء الجسم، أو في بضع بقع.

يمكن أن تسبب الحالات التالية درجات متفاوتة من تساقط الشعر، وقد تكون بعض أنواع تساقط الشعر دائمة، في حين قد تكون أنواع أخرى قابلة للعكس:

الثعلبة البقعية، وتتسبب هذه الحالة في قيام جهاز المناعة في الجسم بمهاجمة بصيلات الشعر الصحية عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى تساقط الشعر، ويتساقط الشعر عادةً في بقع صغيرة على رأسك، ولكنه قد يؤثر أيضًا على أجزاء أخرى من الجسمك، على سبيل المثال، قد يجد الشخص بقعة صلعاء في لحيته أو في رموشه أو حاجبيه أيضًا، وقد ينمو الشعر مرة أخرى أو لا ينمو.

تساقط الشعر الكربي، ويمكن أن يحدث تساقط الشعر المفرط أحيانًا بعد حوالي 2 إلى 3 أشهر من نوع ما من الصدمة للجسم أو حدث مرهق، وقد يحدث تساقط الشعر بسبب حادث أو جراحة أو مرض أو فقدان الوزن الشديد أو نوع ما من الإجهاد النفسي، وينمو الشعر عادة مرة أخرى خلال حوالي 2 إلى 6 أشهر.

نقص التغذية، تعتبر المستويات المثلى من الحديد والعناصر الغذائية الأخرى ضرورية للصحة العامة الجيدة، وكذلك نمو الشعر الصحي، كما أن البروتين وفيتامين د، بالإضافة إلى تناول كمية كافية من الفيتامينات الأخرى من النظام الغذائي، مهمة أيضًا للحفاظ على شعر صحي، قد يؤدي نقص واحد أو أكثر من هذه العناصر الغذائية إلى تساقط الشعر أكثر من المعتاد.

الأدوية التي قد تسبب تساقط الشعر

عادة ما يكون تساقط الشعر بسبب بعض الأدوية مؤقتًا، وبمجرد التوقف عن تناول الدواء، من المرجح أن يستأنف نمو الشعر، وتتضمن بعض الأدوية المعروفة المرتبطة بتساقط الشعر ما يلي:

أدوية العلاج الكيميائي

أدوية حب الشباب

أدوية مضادة للفطريات

مضادات التخثر

مثبطات المناعة

أدوية ضغط الدم مثل حاصرات بيتا ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين

أدوية خفض الكوليسترول

مضادات الاكتئاب

العلاجات الأكثر فعالية لتساقط الشعر

تتراوح علاجات تساقط الشعر، وخاصة للصلع الوراثي عند الذكور، من المنتجات التي تدل بها فروة الرأس إلى علاجات أكثر تدخلًا تهدف إلى استعادة نمو الشعر أو استبدال الشعر المفقود.

فيما يلي بعض خيارات العلاج الأكثر شيوعًا وفعالية للصلع.

الأدوية

هناك أدوية بوصفة طبية وأخرى بدون وصفة طبية معتمدة لعلاج الصلع الوراثي عند الذكور.

الدواءان اللذان ثبتت فعاليتهما في علاج أو منع المزيد من تساقط الشعر الوراثي عند الذكور هما فيناسترايد ومينوكسيديل، ويأتي فيناسترايد في شكل حبوب ولا يتوفر إلا بوصفة طبية، ومينوكسيديل هو علاج موضعي متوفر بدون وصفة طبية.

قد يستغرق الأمر 6 أشهر على الأقل حتى يبدأ أي من العلاجين في إظهار النتائج.

العلاج بالليزر

يمكن استخدام العلاج بالليزر منخفض المستوى للمساعدة في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وتحفيز بصيلات الشعر، على الرغم من أن هذا خيار علاجي جديد إلى حد ما، إلا أنه يُعتبر آمنًا ومقبولًا، كما أنه خيار أقل تدخلًا مقارنة بجراحة زراعة الشعر.

جراحة زراعة الشعر

عمليتا زراعة الشعر الأكثر شيوعًا هما زرع الوحدة الجرابية (FUT) واستخراج الوحدة الجرابية (FUE).

تنطوي FUT على إزالة جزء من الجلد من مؤخرة فروة الرأس حيث لا يزال الشعر ينمو، ثم يتم تقسيم هذا الجزء من الجلد إلى مئات القطع الصغيرة تسمى الطعوم، ثم يتم إدخال هذه الطعوم في أجزاء من فروة الرأس حيث لا ينمو الشعر حاليًا.

مع FUE، يقوم الجراح بإخراج بصيلات الشعر الصحية الفردية من فروة الرأس ثم يصنع ثقوبًا صغيرة حيث لا ينمو الشعر ويضع البصيلات الصحية في هذه الثقوب.

هل يمكن منع الصلع؟

يعتبر الصلع الوراثي عند الذكور حالة وراثية بشكل شائع، ومن الصعب جدًا عكس أي من تساقط الشعر الذي يُرى مع هذه الحالة دون جراحة.

ومع ذلك، من الممكن منع المزيد من تساقط الشعر عند أول علامة على ترقق الشعر، فيناسترايد وروجين هما علاجان معروفان قد يمنعان المزيد من تساقط الشعر الذي يُرى مع الثعلبة الأندروجينية.

بمجرد التوقف عن استخدام هذه الأدوية، قد يستأنف تساقط الشعر.

للحفاظ على صحة الشعر ومنع تساقط الشعر لأسباب أخرى، جرب ما يلي:

حاول القيام بتدليك فروة الرأس بانتظام، مما قد يساعد في تحفيز نمو الشعر.

الإقلاع عن التدخين، وتشير الأبحاث إلى أن التدخين قد يكون مرتبطًا بتساقط الشعر.

إدارة التوتر من خلال ممارسة الرياضة أو التأمل أو تمارين التنفس العميق.

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالبروتين والحديد والفيتامينات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.