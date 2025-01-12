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رياضة

اتحاد الريشة الطائرة يتعاقد مع خبير صيني لتدريب المنتخب

الخبير الصيني زهاو
الخبير الصيني "زهاو مين"

الريشة الطائرة، نجح مسؤولو الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة النائبة هادية حسني، في التعاقد مع الخبير الصيني "زهاو مين" لقيادة المنتخب الوطني الأول خلال الفترة المقبلة.

وسيشرف "مين" على تدريب وتطوير المنتخب الوطني خلال الإستحقاقات القادمة والتي سيكون على رأسها بطولة أفريقيا المقبلة المقرر إقامتها بالكاميرون خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير المقبل.

ويمتلك الخبير الصيني سيرة ذاتية مميزة حيث أشرف على تدريب وتطوير العديد من الأندية والمنتخبات الدولية.

حيث تولى منصب مدرب منتخب إنجلترا ويلز للشباب خلال الفترة من 2005 حتى 2008.

ثم تولى منصب المدير الفني لمنتخب كاتالونيا وفريق برشلونة خلال الفترة من 2008 وحتى 2009.

قبل أن يقود فريق فيوتشر ستار الصيني كمدير فني بجانب منصب مسؤول تطوير أداء منتخب الصين منذ عام 2009.

وسيختار الخبير الصيني بين القائمة المبدئية المختارة من اللاعبين للإستقرار عليهم لتمثيل مصر في البطولة القارية.

وضمت القائمة الأولية لمنتخب الرجال كلًا من: "أدهم حاتم الجمل - كريم محمود عزت - سيف عمر - أحمد علي بهنساوي - محمود منتصر محمود - عبد الرحمن مجدي عبد الستار".

فيما تضم القائمة الأولية لمنتخب السيدات كلًا من: "ضحى هاني - نور أحمد يسري - عليا عمرو الغندور - فاطمة محمد ربيع - هنا طارق زاهر - هادية أحمد الجندي".

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الريشة الطائرة هادية حسني المنتخب الوطني زهاو مين بطولة أفريقيا

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