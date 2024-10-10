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رياضة

الريشة الطائرة، انطلاق منافسات الدور الرئيسي من بطولة مصر الدولية

بطولة مصر الدولية
بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة، فيتو

الريشة الطائرة، انطلقت صباح اليوم الخميس، منافسات الدور الرئيسي "دور الـ32" من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها التاسعة والمقامة على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري.

وتقام اليوم اللقاءات الإقصائية في منافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

وأقيم أمس الأربعاء حفل افتتاح البطولة إضافة إلى إقامة لقاءات الدور التمهيدي من البطولة الدولية والتي تشهد منافسة قوية وشرسة للغاية بين اللاعبين طمعًا في الحصول على النقاط الخاصة بها لاسيما أنها من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي.

 

المنتخبات المشاركة في بطولة مصر الدولية

ويشارك في البطولة 182 لاعب ولاعبة من 27 دولة وهم: "موريشيوس - الهند - سويسرا - الجزائر - السعودية - البرتغال - مالطا - إسبانيا - ماليزيا - المغرب - اسكتلاندا - المجر - هولندا - استونيا - الأردن - جزيرة كوك - لوكسمبورج - ليتوانيا - بلغاريا - فرنسا - إيطاليا - ألمانيا - النمسا - الولايات المتحدة الأمريكية - تايلاند - سنغافورة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وكان الدكتور علي حسب الله رئيس اتحاد الريشة الطائرة قد أعلن عن مجموع جوائز البطولة والذي يقدر بحوالي 10 آلاف دولار ستكون موزعة على أبطال المسابقات سواء "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط".

 

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