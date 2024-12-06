حسب الله رئيسا شرفيا، أول قرارات مجلس الريشة الطائرة الجديد

قرر مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة النائبة هادية حسني، منح الدكتور علي حسب الله، الرئيس السابق للاتحاد، الرئاسة الشرفية.

وجاء هذا القرار بإجماع أعضاء مجلس الإدارة لما يمتلكه "حسب الله" من تاريخ طويل، حيث إنه أحد مؤسسي اللعبة داخل مصر.

وأكدت هادية حسني أنها تقدر وتحترم التاريخ الطويل للدكتور علي حسب الله وأن هذا القرار ينم على أن أسرة اللعبة عائلة واحدة حيث يتنافسون فيما بينهم على خدمتها ولكنهم أيضا يقدرون بعضهم البعض.

وأضافت أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على الاستعانة بجميع أبناء اللعبة والاستفادة من خبراتهم الطويلة وهو ما يؤثر في تطوير المنظومة ككل.

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