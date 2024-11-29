السبت 30 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هادية حسني تحسم انتخابات الريشة الطائرة

اتحاد الريشة الطائرة
اتحاد الريشة الطائرة

الريشة الطائرة، حسمت هادية حسني رئاسة اتحاد الريشة الطائرة في الانتخابات المقامة حاليا في مقر مبنى الاتحادات بمدينة نصر.

وحصلت هادية حسني على 8 أصوات مقابل صوت وحيد لمنافسها علي حسب الله لتفوز بمقعد رئاسة الاتحاد.

قائمة المرشحين في انتخابات الريشة الطائرة

 وتشهد انتخابات اتحاد الريشة الطائرة منافسة قوية على جميع المقاعد، وتأتي قائمة المرشحين كالتالي:

الرئاسة: علي حسب الله - هادية حسني

العضوية:

كريم شديد - شريف جعفر - شريف عبد المنعم - منة الله طارق الطناني - مروة علي - أحمد مجدي - خالد عبد المنعم - وليد عاطف - محمد كمال - شادي يحيى - شهاب يحيى - وخالد ممدوح.

 

الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة

ويبلغ عدد هيئات اتحاد الريشة الطائرة حضور ١٢ هيئة، وهم: “الزهور، نادي هليوليدو، طلائع الجيش، اتحاد الشرطة، الشمس، هليوبوليس، نادي بني سويف، نادي معلمين ببا الرياضي، نادي معلمين بني سويف الرياض، قارون الفيوم، يخت الجيزة، السلام بنها”

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الريشة الطائرة انتخابات الريشة الطائرة اتحاد الريشة الطائرة هادية حسني علي حسب الله

مواد متعلقة

عمومية الريشة الطائرة تنتخب مجلس إدارة جديد اليوم

الريشة الطائرة، انطلاق منافسات الدور الرئيسي من بطولة مصر الدولية

اتحاد "الريشة" يكشف تفاصيل جوائز بطولة مصر الدولية في نسختها الـ 9

أولمبياد باريس 2024، الدنماركي فيكتور أكسيلسين يحصد ذهبية الريشة الطائرة

الأكثر قراءة

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع مفاجئ في أسعار جميع أنواع زجاجات الزيت بالأسواق

يلا نعمل سيئة جارية، زلة لسان لـ شيرين بحفل الكويت تضعها في موقف محرج

خلي الشعب ياكل، انخفاض كبير في أسعار 5 أنواع من الجبن بالأسواق

خبير جيولوجيا يكشف سر شعور القاهرة والإسكندرية بزلزال جنوب تركيا

الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب ودعم عسكري روسي عاجل خلال ساعات

إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

أرقام محمد صلاح قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي، وماذا يحتاج لدخول التاريخ

منوعات

المزيد

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

والد إيلون ماسك يدعو إلى إنجاب على طريقة "الخيول"

بـ 6.2 مليون دولار، مالك موزة الحائط يفي بوعده ويأكلها

باقة ورد تتسبب بمقتل أم لستة أطفال في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، التين يسجل 30 جنيهًا في سوق العبور

الطماطم تبدأ من 3.5 جنيه، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الأزمة الأخيرة.. ماذا قدم إمام عاشور للأهلي منذ انضمامه؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية