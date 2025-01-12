الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

اشتباكات عنيفة بين أمن السلطة الفلسطينية والمقاومة بجنين

أمن السلطة الفلسطينية،
أمن السلطة الفلسطينية، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن اشتباكات اندلعت بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية  والمقاومة  في جنين شمالي الضفة الغربية.

اشتباكات بين مقاومين وأمن السلطة في جنين

ويشهد مخيم جنين، منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، اشتباكات بين المقاومين وأجهزة السلطة الفلسطينية، في سياق حملة أجهزة الأمن ضد من وصفتهم بالخارجين على القانون، والتي أسفرت عن مقتل 11 فلسطينيًّا.

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واشتعلت شرارة المواجهات بعد أن اعتقلت السلطة الشابين إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، مما أثار غضب كتيبة جنين التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما.

 

ورفضت السلطة الفلسطينية، مطلب كتيبة جنين التابعة لـ سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالإفراج عن الشابين.

 

السلطة الفلسطينية تطلق عملية حماية وطن بمخيم جنين

وأطلقت السلطة الفلسطينية عملية سمتها "حماية وطن"، وقالت إنها تهدف إلى "إعادة الأمن والاستقرار وإنقاذ حياة المواطنين من الفلتان الأمني المتزايد".

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السلطة الفلسطينية جنين الضفة الغربية المقاومة

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