انطلاق حملة لرفع نواتج تطهير الترع والمصارف بصدفا في أسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بالقرى والنجوع الموجودة على جوانب الترع والمصارف والمجاري المائية على مستوى المحافظة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وعدم انتشار الأمراض.

تنظيم حملات توعية بأهمية الحفاظ على المجاري المائية

ولفت محافظ أسيوط إلى ضرورة تكاتف وتضافر كافة الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة ومن بينها سرعة التعامل مع التراكمات الخاصة بالمخلفات والقمامة بعد رفع نواتج التطهير مشيرًا إلى العمل على تنظيم المزيد من حملات التوعية بأهمية الحفاظ على المجاري المائية وعدم إلقاء القمامة والمخلفات بها لخطورة ذلك على الصحة العامة وخاصة للقاطنين أمام هذه الترع والمصارف وفي نطاقها.

حملة لرفع مخلفات ونواتج تطهير الترع والمصارف

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز قد قامت برفع مخلفات لنواتج تطهير الترع والمصارف من علي جوانب الترع والمصارف وخلف المصدات حيث ترعة بني فيز على الطريق الزراعي "أسيوط/سوهاج" بالتنسيق مع هندسة ري صدفا والجمعيات الزراعية والوحدة المحلية القروية وذلك باستخدام معدات الحملات الميكانيكية بالمركز ( لوادر، حاويات، سيارات الوحدات المحلية والقروية).

وأشار محافظ أسيوط إلى أن ذلك يأتي لرفع كفاءة الطرق والحفاظ على نظافة الشوارع وعدم إنتشار الأمراض وذلك بالتنسيق مع مديرية الري والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية.